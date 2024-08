- Il problema di Blake Lively e' la disputa sul suo ultimo film.

Cosa è successo tra Blake Lively e Justin Baldoni? Questa domanda è al centro dei pensieri di molti fan online. I due stanno promuovendo l'adattamento cinematografico di "Solo un'altra volta", in cui interpretano i ruoli principali. Ma c'è un dettaglio: non lo stanno facendo insieme. E questo, nonostante Baldoni abbia diretto il film e Lively ne sia la produttrice. Lo scandalo è stato completo quando i due non hanno nemmeno posato per una foto insieme alla première del film.

Ma il mulino dei pettegolezzi è davvero entrato in fermento con questo video sul tappeto rosso, in cui la collega di Lively, Jenny Slate, cerca quasi comicamente di evitare una domanda su Baldoni. E non sono solo lei e gli altri colleghi a sembrare evitare Baldoni; l'autrice del romanzo di fonte, Colleen Hoover, ha anche smesso di seguirlo su Instagram. Non c'è da stupirsi, quindi, che ci siano state molte teorie sulla rottura online. Blake Lively ha davvero disapprovato il montaggio del film e ha fatto fare una nuova versione da sola, come alcuni ipotizzano? O Baldoni non ha apprezzato che Lively abbia coinvolto così tanto il marito Ryan Reynolds? L'astro del cinema ha addirittura scritto una scena nella sceneggiatura, come ha recentemente rivelato Lively. "Ci aiutiamo a vicenda. Lavora su tutto ciò che faccio e io lavoro su tutto ciò che fa", ha spiegato. Altri, however, sospettano che la presunta faida sia solo uno spettacolo per attirare quanta più attenzione possibile per il film.

Blake Lively punta sul successo commerciale, Baldoni sulla consapevolezza?

L'intera situazione ricorda un altro lancio di film problematico due anni fa: il tour stampa di "Non preoccuparti, caro" ha fatto scalpore quando l'attrice protagonista, Florence Pugh, e la regista Olivia Wilde sono sembrate avere un litigio. Pugh ha promosso a malapena il film sui social media e ha addirittura annullato la sua partecipazione a una conferenza stampa al Festival del cinema di Venezia all'ultimo momento. Il fatto che il suo collega Harry Styles fosse anche legato a Wilde in quel momento ha aggiunto un tocco in più alla situazione. Si diceva che l'intera squadra fosse così divisa che Styles - come ha assicurato internet - avrebbe addirittura sputato sul suo collega Chris Pine durante una proiezione del film.

Ma nella sceneggiata intorno a Blake Lively e compagni, c'è un altro elemento nelle speculazioni sulle possibili faide: le critiche alla promozione del film. Lively interpreta la fiorista traumatizzata Lily Bloom in "Solo un'altra volta", che aveva un padre violento e ora cade in una relazione tossica. Mentre Baldoni spesso parla dell'aspetto della violenza domestica negli intervisti e fa lavoro di consapevolezza, Lively promuove il progetto più come una commedia romantica leggera, secondo le critiche.

Partenza vincente per "Solo un'altra volta" negli Stati Uniti

La 36enne ha promosso il suo marchio di cocktail in modo simile a un film, lanciando contemporaneamente la sua linea di shampoo durante la promozione del film. Suo marito, Ryan Reynolds, era anche in tour stampa per il suo film d'azione "Deadpool & Wolverine" nello stesso periodo, che ha aggiunto alla frustrazione. La strategia di marketing di Lively sembrava mirare a un effetto crossover simile a quello visto lo scorso anno con i successi al botteghino "Barbie" e "Oppenheimer", che insieme hanno incassato somme record. Reynolds e il suo collega Hugh Jackman non solo hanno posato con Lively e la sua squadra sul tappeto rosso, ma hanno anche attivamente promosso "Solo un'altra volta", apparendo addirittura in uno sketch comico in cui Reynolds fingeva scherzosamente gelosia. Questo ha scatenato l'indignazione online, con commenti come "Non c'è niente di romantico nella violenza domestica" su "X".

Nel frattempo, circolano voci su un'inchiesta che presto svelerà le verità oscure dietro il dramma. Una cosa è certa: commercialmente, il clamore e la "Barbenheimer" strategy hanno già dato i loro frutti. Negli Stati Uniti, "Solo un'altra volta" ha esordito direttamente al secondo posto nella classifica del botteghino, subito dietro l'hit d'azione di Reynolds "Deadpool & Wolverine". È la prima volta in 34 anni che una coppia occupa contemporaneamente i primi due posti della classifica del botteghino negli Stati Uniti. Nel 1990, Bruce Willis con "Die Hard 2" e Demi Moore con "Ghost" hanno raggiunto questo traguardo, ma senza il dramma.

Leggi anche: