- Il problema dello Stato: la fuga da cause criminali è un grosso ostacolo

Dopo la fuga di quattro criminali dall'Ospedale Distrettuale di Straubing (BKH), il SPD dello stato ha espresso critiche severe contro il governo e ha criticato le condizioni delle cure psichiatriche forensi. La Ministra degli Affari Sociali Ulrike Scharf (CSU) ha dichiarato che avrebbe esaminato tutto a seguito dell'incidente, ma il portavoce del SPD Horst Arnold ha messo in guardia contro il fare di questo un unico episodio.

"Gli errori che accadono all'interno delle nostre strutture non dovrebbero essere ignorati, ma non dovrebbero nemmeno servire come pretesto per perseguitare i dipendenti sottostaffati nelle cure psichiatriche forensi," ha dichiarato Arnold. In futuro, tutti gli aspetti e le questioni devono essere gestiti in modo più efficace e sostenibile.

Preoccupazioni per la sicurezza dopo la ricostruzione

Il 12 agosto 2019, la Ministra degli Affari Sociali Kerstin Schreyer (CSU) aveva indicato che, a causa della riorganizzazione prevista per il BKH di Straubing, "le preoccupazioni per la sicurezza della popolazione sarebbero state attentamente considerate," ha menzionato Arnold. In questo contesto, la fuga di quattro criminali costituisce un disastro per il governo dello stato.

Il caso della fuga deve essere analizzato rigorosamente e onestamente. "E' innegabile che i fuggiaschi hanno cospirato, pianificato e organizzato - questo non è stato un atto impulsivo. Di solito, un simile comportamento non sfuggirebbe all'osservazione del personale adeguatamente staffato." Le misure di sicurezza tra le cure psichiatriche forensi e le forze dell'ordine sembrano insufficienti.

Arnold ha descritto il rapimento di un operatore di cura come particolarmente allarmante. Tutti gli operatori di cura dovrebbero essere forniti di un dispositivo di emergenza personale (PND) per evitare simili incidenti e almeno scoraggiare gli individui in custodia di sicurezza.

Indagini contro i criminali fuggiti

I quattro criminali fuggiti dalla Bassa Baviera sono in fuga dal sabato sera. La polizia e il pubblico ministero stanno indagando su di loro per i reati di sequestro di persona e lesioni personali volontarie. Gli uomini sono stati segnalati per aver minacciato, aggredito e rapito un membro del personale dell'ospedale distrettuale sabato sera per costringere l'apertura del cancello. I fuggiaschi sono considerati pericolosi. Al momento, sono in cura psichiatrica forense al BKH a causa di reati contro il patrimonio e di stupefacenti.

