- Il problema della cannabis: il SPD chiede una decisione rapida

L'esperto dell'SPD Martin Matz incalza per una decisione rapida sull'implementazione della legge federale sulla cannabis che è in vigore da oltre quattro mesi. È ancora incerto chi a Berlino deciderà sulle domande dei cosiddetti "club sociali" che vogliono coltivare cannabis. "Il Senato deve chiarire la questione della competenza. È ora, non c'è altro modo per dirlo", ha dichiarato Matz all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. L'argomento non appartiene all'amministrazione della salute.

"Fino ad ora hanno evitato la decisione"

"Ci potrebbe essere un qualche tipo di dipartimento aggiuntivo nell'ufficio della salute del Dipartimento di Stato per la Salute e gli Affari Sociali, o potrebbe essere assegnato ai distretti, con gli uffici sanitari locali che ne prendono carico", ha detto Matz. "Fino ad ora hanno evitato la decisione". Questo purtroppo non è insolito per Berlino. "Il Senato deve ora dire chi è responsabile - se è Lageso o i distretti, in realtà è irrilevante."

Dal suo punto di vista, ci sono argomenti per entrambe le opzioni: "Si potrebbe dire che è più importante specializzarsi. Questo parla per un'unità centrale in un ufficio statale. Se qualcuno presenta una domanda e vuole fondare un club sociale, probabilmente l'ha già fatto dieci volte prima. Ora è l'undicesima, nessun problema", ha spiegato il membro dell'SPD.

"D'altra parte, si potrebbe dire che i distretti sono più vicini, anche spatialmente. Possono fare un'ispezione del sito più facilmente. Devi solo decidere." Se finisce con i distretti, il Senato deve anche assicurarsi che abbiano i mezzi finanziari per le posizioni necessarie, ha detto Matz. "Non si può dire che i distretti sono responsabili e devono risolverla da soli."

Il politico dell'SPD accusa il Senato di procrastinare sulla questione: "Avrebbero dovuto chiarire la questione della competenza quando la legge è entrata in vigore all'inizio di aprile e sapevano che i club sociali avrebbero potuto coltivare e distribuire cannabis ai loro membri a partire da luglio."

Le domande dei club sociali sono attualmente in attesa

Dal 1° aprile, il possesso di determinate quantità di cannabis, la coltivazione privata e il consumo della droga in pubblico sono permessi a livello nazionale per le persone di età superiore ai 18 anni, a condizione che rispettino determinate condizioni. Non è possibile portare più di 25 grammi in pubblico e conservarne più di 50 grammi a casa. Sono consentite tre piante nell'area di vita.

Dal 1° luglio, i club della cannabis possono presentare domande per un'autorizzazione. Fino all'emanazione dell'ordinanza in questione, si applica la cosiddetta "competenza generale", secondo cui i distretti sono responsabili, ma di solito non elaborano per primi le domande. Secondo l'amministrazione della salute, non è ancora prevedibile quando l'ordinanza entrerà in vigore.

"Il ritardo nella decisione su chi gestirà le domande dei 'club sociali' potrebbe potenzialmente portare a complicazioni nel processo di regolamentazione delle attività legate alle droghe."

"Data la situazione attuale, è fondamentale che il Senato assegni le responsabilità e fornisca le risorse necessarie per garantire un'implementazione fluida della legge sulla cannabis, evitando ulteriori procrastinazioni o ambiguità riguardo alle questioni legate alle droghe."

