- Il problema del Bayesiano: un capitano di cui si fidò in precedenza sotto indagine

Dopo il tragico affondamento dello yacht lussuoso "Bayesian" al largo delle coste siciliane, che ha causato la morte di sette persone, la procura italiana ha avviato un'indagine contro il capitano del vascello, secondo diverse fonti di notizie. Come riportato da ANSA e "La Repubblica", il capitano è sotto esame per eventuali accuse di omicidio colposo e naufragio. È stato interrogato per la seconda volta nella settimana domenica scorsa.

L'indagine sembra ruotare intorno al fatto se determinate porte e boccaporti erano aperti durante l'evento e quando l'allarme è stato attivato. Si sospetta che un boccaporto situato a poppa della nave, utilizzato per l'imbarco di imbarcazioni come jet ski, abbia giocato un ruolo. Inoltre, c'era una porta che conduceva da questa zona simile a un garage alla sala macchine. Secondo "Süddeutsche Zeitung", i testimoni hanno dichiarato che la nave è affondata a poppa, il che potrebbe significare che l'acqua potrebbe essere entrata nella sala macchine attraverso il boccaporto aperto, causando così l'affondamento.

Inoltre, i resoconti dei media suggeriscono che lo scafo della nave non era completamente immerso. Anche se questo consente di navigare in acque basse e porti, è inutile mentre si ancorano a poche centinaia di metri dalla costa. Con lo scafo sollevato, il centro di gravità della nave è elevato, riducendo la sua stabilità contro il vento potente che colpisce l'albero maestro alto.

Il capitano sotto la lente d'ingrandimento

Il capitano ha la principale responsabilità per la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave stessa. Dopo il suo ultimo interrogatorio, è stato aggiunto alla lista dei sospetti. Altri membri dell'equipaggio vengono anch'essi interrogati e non si può escludere che alcuni possano eventually affrontare accuse.

Il tragico incidente al largo delle coste italiane lo scorso lunedì ha causato la morte del miliardario britannico Mike Lynch, 59 anni, insieme alla figlia di 18 anni, nonché di due coppie e il cuoco dello yacht. Tuttavia, 15 persone sono state salvate. L'imprenditore aveva pianificato questa avventura in barca con la famiglia, gli amici e gli associati d'affari per festeggiare il suo proscioglimento in tribunale.

Mare in tempesta vicino alla Sicilia

Secondo l'indagine, il "Bayesian" è stato colpito da un'ondata mostruosa intorno alle 4:00 del mattino durante una tempesta, con venti superiori a 100 chilometri orari. La nave è affondata in pochi minuti. Si ritiene che le vittime sfortunate siano state colte di sorpresa nelle loro cabine e non siano riuscite a scappare dall'acqua che saliva in tempo.

L'indagine si concentra anche sullo stato delle altre porte e boccaporti dello yacht, in quanto avrebbero potuto potenzialmente influire sulla stabilità del vascello durante la tempesta. Nonostante il capitano sia il principale sospetto, altri membri dell'equipaggio vengono anch'essi interrogati, il che implica un'indagine più ampia sull'incidente.

Leggi anche: