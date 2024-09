Il principe William mostra un senso di tranquillità.

Durante un viaggio in Galles, il principe William ha parlato pubblicamente del video virale che ritrae sua moglie Kate. Nel video, Kate condivide che la sua terapia chemioterapica per il cancro è terminata, notizia che William definisce "positiva". Tuttavia, ha anche riconosciuto che la famiglia è consapevole che la battaglia non è ancora finita.

Dopo la pubblicazione del video familiare intimo, l'attenzione del pubblico è stata attirata a Llanelli, nel Galles, dove il principe William ha visitato una scuola primaria locale. La folla non era lì solo per assistere alla sua visita alla "Swiss Valley Community" school, ma anche per mostrare il loro sostegno con biglietti fatti a mano. William ha ringraziato i residenti, esprimendo la sua gratitudine. Per tutta la visita, è apparso rilassato e a suo agio.

In seguito, in qualità di patrono della Settimana dell'Aviazione Sanitaria, il principe William ha fatto una breve visita alla sede del Wales Air Ambulance. Poi si è diretto allo stadio Llanelli Scarlets per dimostrare il suo sostegno alla Coppa del Mondo di Rugby Femminile del 2025 in Galles.

Il video infrange le norme reali

In un gesto insolito, la principessa Kate ha condiviso un video personale il lunedì, annunciando il completamento della sua terapia chemioterapica per il cancro. Il video ha attirato l'attenzione a livello mondiale, infrangendo i confini reali usuali, secondo gli esperti sociali. Il filmato offre una rara visione di momenti familiari intimi, come camminare nel bosco o vicino a un campo di mais. I tre figli sono protagonisti, e il principe William viene visto sdraiato a terra con Kate tra le braccia, persino darle un bacio sulla guancia - una deviazione dalle rappresentazioni reali tradizionali.

Nel video virale, Kate riflette sulla sua diagnosi di cancro e sul suo stato attuale, esprimendo il suo sollievo per aver completato la chemioterapia. "Con la fine dell'estate, non posso sottolineare abbastanza quanto sono sollevata di aver finito la mia chemioterapia", dice. "I ultimi nove mesi sono stati difficili per la nostra famiglia. La vita come la conosciamo può cambiare così rapidamente, e abbiamo dovuto imparare a navigare attraverso acque turbolente e un percorso incerto avanti". Ora si concentra su tutto ciò che può fare per mantenere il suo stato di salute senza cancro. Il video ha anche evidenziato che il processo di recupero ancora ha un lungo cammino da fare. La famiglia reale e i loro sostenitori in tutto il mondo sono stati inondati di auguri di pronta guarigione durante questo periodo difficile.

