Il principe William ha detto addio a Kate a Olympia.

In realtà, il Principe William è un appassionato di eventi sportivi e avrebbe voluto partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Tuttavia, data la condizione di sua moglie Kate, ha scelto di non partecipare. Il rischio di contagiarla con il COVID, che ha il cancro, era troppo alto.

Durante un evento sportivo, il Principe William ha condiviso di aver saltato le Olimpiadi quest'anno per evitare di portare a casa il COVID mentre sua moglie era in chemioterapia. Ha spiegato la sua assenza all'evento di Parigi in luglio, dove erano presenti anche altri dignitari britannici come il Primo Ministro Sir Keir Starmer, come una precauzione contro il contagio del virus.

Tuttavia, durante la sua visita a un centro di nuoto a Gateshead, dove ha interagito con olimpionici e paralimpici, ha espresso il suo disappunto. Come ha riferito "Sky", William ha ammesso che "avrebbe voluto" essere a Parigi.

Scoprendo i rischi del COVID

Il Principe William non ha approfondito il motivo per cui era preoccupato per un possibile contagio da COVID durante la sua conversazione con il nuotatore olimpico Adam Peaty, Tom Dean e i paralimpici Maisie Summers-Newton e Louise Fiddes. Tuttavia, il virus era ancora diffuso all'evento. Peaty, ad esempio, è arrivato vicino alla vittoria dell'oro nei 100 metri rana maschili ma si è accontentato dell'argento. Il giorno successivo, ha annunciato di aver contratto il COVID.

"I really wanted to go, but after reading about COVID, I decided it wasn't worth risking bringing the virus home while my wife is undergoing chemotherapy," William ha detto ora, aggiungendo, "But we watched everything. We cheered daily."

Nessuna preoccupazione agli Europei 2020

Le sue preoccupazioni sembrano essere svanite durante il Campionato Europeo di Calcio UEFA in Germania a giugno e luglio. Il Principe William ha assistito a tre diversi stadi durante il torneo. Il 20 giugno ha tifato per gli Inghilterra in un match di fase a gironi contro la Danimarca. Ha anche evitato di perdere la partita dei quarti di finale contro la Svizzera il 6 luglio. E ha assistito alla finale contro la Spagna il 14 luglio.

La moglie del Principe William, Kate, la Principessa di Galles, ha annunciato a marzo di essere stata diagnosticata con il cancro e di essere in chemioterapia, che può indebolire la resistenza del corpo alle infezioni come il COVID. Lo scorso mese, la famiglia reale ha annunciato che aveva completato il suo trattamento.

Nonostante il suo desiderio di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, il Principe William ha dovuto prioritizzare la salute di sua moglie a causa della sua diagnosi di cancro e della chemioterapia. Pertanto, ha scelto di non partecipare per evitare di portare a casa il COVID-19.

Riferendosi a un'intervista passata, la Principessa di Galles ha espresso il rimpianto di suo marito per aver mancato le Olimpiadi, dicendo: "Avrebbe voluto essere a Parigi."

