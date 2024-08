Il principe William è sorpreso con un nuovo look

Il Principe William e la Principessa Kate inviano un messaggio di vacanza e congratulazioni alla squadra olimpica britannica con un video messaggio. In particolare, il nuovo look dell'erede al trono attira l'attenzione - la sua barba di tre giorni viene apprezzata dai fan.

Il Principe William e la Principessa Kate hanno inviato un video messaggio ai partecipanti britannici il giorno della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi. Tuttavia, invece dei saluti e del fatto che Kate, che ha mantenuto un profilo basso dopo la sua diagnosi di cancro, è tornata a fare un'apparizione pubblica, è principalmente il nuovo aspetto dell'erede al trono che occupa l'attenzione dei fan e dei follower reali.

Nel video, William e Kate - lei in abbigliamento casual da tempo libero, lui con una maglia della squadra - appaiono accanto a una fila di personalità note, tra cui il rapper statunitense Snoop Dogg e l'icona del calcio inglese David Beckham. Kate dice nel video: "Da parte di tutti noi che guardiamo da casa, congratulazioni alla squadra britannica". Il Principe di Galles, vestito con una maglia ufficiale blu della squadra GB, aggiunge: "Congratulazioni alla squadra GB, siete un'ispirazione per tutti noi".

I fan sono entusiasti dell'apparizione della Principessa Kate durante la sua pausa, mentre continua a sottoporsi a chemioterapia preventiva. "Bellissima", gridano molti nei commenti. Un utente scrive: "È fantastico rivedere Catherine e William". L'ultima apparizione pubblica della Principessa di Galles risale alla finale maschile di Wimbledon di luglio.

"Sei bellissima"

Ma tutti gli occhi sono puntati sull'erede al trono. Il 42enne si presenta non solo con un bel colorito da vacanza, ma anche, per la prima volta in circa 15 anni, con una barba di tre giorni. E viene apprezzata. Per la prima volta, è lui a ricevere il maggior numero di cuori e fiamme nei commenti per il suo aspetto. "Amo la barba di William", "Ho dovuto rivedere il video solo per vedere la barba di William, wow! E sono troppo vecchia per scrivere queste cose" o "Amo la barba incolta, Will e Catherine, siete bellissimi!" sono solo alcuni dei molti commenti entusiasti sul suo nuovo look.

Nel 2008, quando aveva ancora qualche capello in più sulla testa, il principe si lasciò crescere la barba per un breve periodo. Ma è scomparsa tanto rapidamente quanto era apparsa. Non è noto se Kate abbia trovato la barba un fastidio per gli occhi - o il mento - in quel momento. Tuttavia, il fratello minore di William, il Principe Harry, ha dimostrato con la sua barba che si addice ai reali. I fan sono d'accordo: un commento che chiede a William di tenere la barba ha già ricevuto oltre 1200 like.

Anche il Re Carlo invia i suoi saluti

Quest'anno, la Gran Bretagna è al settimo posto nella classifica delle medaglie con 65 medaglie. Sull'account Instagram di William e Kate, si dice agli atleti britannici: "Bravo, squadra britannica, che viaggio incredibile! Ogni atleta ha dimostrato una dedizione, un cuore e una passione immensi. Ci hai resi tutti molto orgogliosi! Festeggiamo ogni successo e guardiamo avanti alle Paralimpiadi più tardi questa estate".

Il rapper statunitense Snoop Dogg, visto come ospite moderatore del network NBC in questi Giochi Olimpici, ha concluso il video con il suo sorriso caratteristico e un atteggiamento rilassato. "Grazie, Gran Bretagna. Da Snoop Dogg, il principe e sua moglie", ha detto prima di battere le mani e inchinarsi.

Il video di Kate e William è stato pubblicato poco dopo una calda dichiarazione del Re Carlo III, in cui ha elogiato tutti gli olimpionici come "ispirazione". Il sovrano ha congratrato gli atleti per i loro "ragguardevoli risultati" e ha elogiato il loro "vero talento, il coraggio autentico e il duro lavoro" poche ore prima della chiusura dei Giochi Olimpici nella capitale francese.

Nella sezione dei commenti sotto il video messaggio, i fan hanno espresso la loro ammirazione per la nuova barba di tre giorni del Principe William, con commenti come "Amo la barba di William" e "William e Catherine, siete bellissimi!". Dopo la pubblicazione del video, un commento che chiede a William di tenere la barba ha ricevuto oltre 1200 like.

Nonostante l'attenzione sul nuovo aspetto del Principe William, il Re Carlo III ha fatto anche una calda dichiarazione, lodando tutti gli atleti olimpici come un'ispirazione e celebrando i loro ragguardevoli risultati, il talento, il coraggio e il duro lavoro prima della chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi.

Leggi anche: