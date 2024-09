- "Il principe Luigi si impegna in attività da principe": momenti infantili accattivanti dal video

Fresca, armoniosa e tipicamente reale, la famiglia di Kate, Principessa, viene sorpresa in un'area boschiva vicino alla loro residenza di Anmer Hall, nella contea di Norfolk. Anmer Hall funge da rifugio per la famiglia Wales, dopo aver subito una significativa ristrutturazione da 1,5 milioni di sterline nel 2014. La famiglia considera questa dimora del 19° secolo come il loro personale paradiso, circondata da campi verdi e fitte foreste.

Per la prima volta, il Principe William e la Principessa Kate invitano il pubblico nel loro sancta sanctorum. L'album di famiglia, pieno di foto scattate nei boschi vicino alla tenuta o nei campi, è integrato da un'altra scena in cui l'intera famiglia di cinque persone si diverte a giocare a un gioco da tavolo a cena, accompagnati dai genitori di Kate, Carole e Michael Middleton. Questa scena è stata probabilmente filmata ad Anmer Hall. Un'altra scena mostra il Principe Louis che si dondola in un'ambientazione da giardino, spinto dalla Principessa Kate. È probabile che questa scena provenga dal giardino della tenuta.

La vita familiare intima della Principessa Kate svelata

Il Principe William e la Principessa Kate hanno scelto di condividere uno scorcio privato e intimo della loro vita familiare, qualcosa che non avevamo mai visto prima. Il video, condiviso da Kate sui suoi canali digitali, è delizioso, con i bambini che rubano la scena. In particolare, il più piccolo, il Principe Louis, continua a mostrare il suo caratteristico entusiasmo. Gli utenti di Twitter rispondono con didascalie appropriate come "Solo Louis che è se stesso", che si traduce approssimativamente in "Solo Louis, essere se stesso". La sua tendenza a marciare a ritmo del proprio tamburo non è cambiata.

Nel video di famiglia, Louis viene visto scalare un albero alto cinque metri, salutare la telecamera con sicurezza, giocare a nascondino, giocare con il familiare animale domestico e divertirsi con i suoi genitori seduto sulle loro ginocchia. Inoltre, il legame profondo tra la Principessa Charlotte e il Principe George con la loro madre viene catturato in modo artistico. Un esame più attento del video rivela numerosi dettagli sottili, gesti affettuosi e, soprattutto, un'enorme quantità di amore.

Il Principe William si è unito alla sua famiglia nella sessione di gioco da tavolo nel loro rifugio privato di Anmer Hall. Il Principle Louis, sotto l'occhio attento del Principe William, è stato visto dondolare nell'ambientazione da giardino.

