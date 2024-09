Il principe Harry sta attraversando un viaggio straziante.

Se le credesse a quanto afferma il Principe Harry, il suo periodo come membro della famiglia reale britannica è stato costellato di incontri inquietanti. Tuttavia, è qualcosa di molto più spaventoso che lo fa urlare e gridare ultimamente - affrontare un labirinto infestato a New York insieme al presentatore del late-night talk show Jimmy Fallon.

Una visita a "The Tonight Show" con l'ospite americano non ha richiesto la fredda presenza del Principe William per mandare un brivido lungo la schiena di Harry.

Fallon, che ospitava il suo ospite al Rockefeller Center di New York, lo ha sfidato a esplorare la sua nuova attrazione horror, "Jimmy Fallon's Tonightmares". Con un nome che suggerisce il terrore che attende i visitatori, è giusto dire che la prudenza è d'obbligo.

Fallon ha registrato la loro avventura mozzafiato e l'ha condivisa su Instagram. Prima di entrare nel labirinto, Harry ha confessato di non essere facilmente spaventato. "Oggi potrebbe essere un'eccezione", mormora esitante.

Paura dei panda? Non lui!

Come promesso, i due a malapena si fermano tra le urla assordanti e i gridolini mentre attraversano il labirinto. Il terrore si nasconde dietro ogni angolo, sotto forma di attori mascherati e illusioni - ascensori che precipitano, licantropi, zombie. Più e più volte, discutono su chi debba fare da apripista, solo per scappare urlando al prossimo shock.

Quando Harry si trova faccia a faccia con una creatura vestita con una maschera da panda, insiste che i panda non lo spaventano. Ma il ruggito convincente della creatura cambia rapidamente la sua opinione. In una svolta comica, l'attrice zombie sconvolta si rende conto di chi ha appena terrorizzato.

In giro per NYC

Prima di tuffarsi a capofitto in "Jimmy Fallon's Tonightmares", Harry aveva già partecipato a numerosi eventi a New York. Come relatore principale alla "Clinton Global Initiative", ha incoraggiato l'azione per contrastare il "pericolo pervasivo" che Internet rappresenta per i bambini. Ha anche partecipato a discussioni in panel sulla tutela dei parchi africani e ha partecipato a varie funzioni benefiche.

Secondo le fonti dei media, il Principe Harry ha in programma di tornare brevemente nel Regno Unito il prossimo lunedì per partecipare ai premi annuali WellChild. Sembra improbabile che sua moglie, la Duchessa Meghan, lo accompagnerà. Anche lei ha mancato il suo viaggio a New York. Dal loro trasferimento a Montecito, California, nel 2020, la coppia risiede con i loro figli, Archie (5) e Lilibet (3).

