Il principe Harry sta ancora una volta dedicando molta attenzione a un vero monarca.

Quando il principe Harry ha rinunciato al suo ruolo di senior royal nel 2020, ha dovuto rinunciare anche ai suoi patronati. Tuttavia, ha mantenuto il suo impegno con un'organizzazione che sostiene i bambini gravemente malati. Più tardi questo mese, il 40enne tornerà a Londra per adempiere a questo impegno.

Secondo il "Daily Mail", il principe Harry parteciperà alla cerimonia dei premi annuali di WellChild, una charity che assiste i bambini gravemente malati, il 30 settembre a Londra. Non è stato ancora confermato se Meghan lo accompagnerà ai WellChild Awards 2024.

Dopo la richiesta della regina Elisabetta II a Harry di rinunciare a gran parte dei suoi patronati prima del suo trasferimento, lui ha deciso di mantenere la sua affiliazione con WellChild. In quel momento, era stato il patrono per 16 anni.

Harry è "inestimabile" per WellChild

Nel corso degli anni, Harry si è dimostrato "inestimabile" nel sensibilizzare e raccogliere fondi per l'organizzazione, secondo WellChild. Ha partecipato alla cerimonia dei premi 12 volte in precedenza. Come annunciato dall'organizzazione su Instagram, Harry passerà del tempo con i vincitori e le loro famiglie a una reception prima della cerimonia e consegnerà il premio per il bambino più ispiratore (di età compresa tra 4 e 6 anni), tenendo un discorso.

Harry ha dichiarato: "Sono onorato di partecipare di nuovo ai WellChild Awards, dove il coraggio e i successi dei bambini con problemi di salute complessi vengono celebrati. Questi incredibili giovani, insieme ai devoti assistenti, infermieri e professionisti che li sostengono instancabilmente, ci ispirano tutti".

Non è chiaro se Harry incontrerà suo padre malato di cancro, il re Carlo, durante il suo soggiorno a Londra. Solo due giorni prima dell'apparizione di Harry ai WellChild Awards 2024, Carlo e sua moglie, la regina Camilla, saranno a Londra per celebrare il 25º anniversario del Parlamento scozzese.

Harry ha incrociato per l'ultima volta Carlo e William in febbraio, quando ha visitato suo padre dopo la notizia della sua malattia. Ci sono segni promettenti di riconciliazione con Carlo e William. Per la prima volta in tre anni, Harry ha ricevuto gli auguri di compleanno da suo padre e fratello il suo 40º compleanno lo scorso domenica via Instagram.

