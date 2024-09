Il principe Harry esprime la sua insoddisfazione per le piattaforme di social media.

Se Harry avesse la sua strada, le società dei social media avrebbero una maggiore responsabilità. È particolarmente preoccupato per i giovani che, a suo avviso, sono "esplorati" da alcune piattaforme, portando a danni sostanziali.

Parlando all'incontro annuale dell'Iniziativa Globale Clinton a New York, il principe 40enne ha sottolineato che queste piattaforme sono progettate per creare dipendenze.

Secondo il principe, i giovani sono "manipolati" da queste piattaforme: "Le giovani menti sono tenute in ostaggio dallo scorrimento monotono, senza fine, ovattato su queste piattaforme e sono esposte a materiali che nessun bambino merita di vedere", ha ragionato il principe. È convinto che gli effetti negativi dei social media siano intenzionalmente progettati.

La generazione attuale di giovani sta attraversando una "crisi" di ansia, depressione e distacco sociale - secondo il principe Harry, questo è un risultato diretto degli incontri online negativi.

Pertanto, le società dei social media devono essere maggiormente responsabilizzate, ha argomentato Harry nel suo discorso. Gli investitori dei giganti della tecnologia dovrebbero anche fare pressione sui loro CEO. Tutti dovrebbero contribuire a guidare il cambiamento.

In un momento umoristico durante il suo discorso, Harry ha ricordato le sue avventure adolescenti, dicendo: "Alcuni potrebbero argomentare che i bambini saranno sempre bambini e potrebbero avere ragione - i bambini possono finire nei guai. Lo so per esperienza".

