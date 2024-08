viaggio all'estero - Il principe Harry e Meghan sul tema del cyberbullismo in Colombia

Il Principe Harry e la Duchessa Meghan sono arrivati in Colombia per una visita. La coppia parteciperà principalmente a eventi incentrati sul cyberbullismo. Si tratta del loro secondo viaggio ufficiale all'estero quest'anno. In maggio, Meghan e Harry hanno visitato la nazione africana dell'Africa occidentale, il Nigeria.

Nella capitale, Bogotá, sono stati accolti dal Vicepresidente Francia Marquez nella sua residenza. Lo scopo della loro visita, ha detto Marquez, è "mettere in evidenza e affrontare un problema che riguarda l'intera umanità oggi". Cyberbullismo e discriminazione online rappresentano una minaccia per la salute mentale di tutte le persone.

Rete di supporto per genitori recentemente fondata

Harry (39 anni) e Meghan (43 anni) hanno recentemente fondato una rete di supporto per i genitori a causa delle loro esperienze di harassment online. La rete mira a fare pressione sulle società di internet e sulla politica per implementare misure più forti per proteggere i giovani utenti dall'harassment, secondo il loro sito web.

Meghan ha parlato per la prima volta dei suoi pensieri suicidi durante il suo distacco dalla famiglia reale britannica in una conversazione con la conduttrice televisiva Oprah Winfrey tre anni fa. Prima della loro rottura, Harry e suo fratello il Principe William (42 anni) avevano fatto campagna congiunta per la salute mentale.

Fino a domenica in diverse città della Colombia

La coppia viaggerà a Bogotá, Cartagena e Cali fino a domenica. Si prevede che incontreranno giovani, donne e leader di professioni sociali. Inoltre, i reali pianificano di incontrare la squadra colombiana che parteciperà ai Giochi Invictus in febbraio 2025. Harry ha fondato l'evento sportivo per soldati feriti.

Dal momento che hanno rinunciato ai loro doveri reali nel 2020, Harry e Meghan non viaggiano più per conto della corona o del governo britannico. Tuttavia, i loro viaggi all'estero continuano ad attirare l'attenzione della politica e dei media.

