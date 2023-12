Il principe Harry e Meghan Markle soggiorneranno in hotel separati la notte prima del matrimonio

Il Principe Harry trascorrerà la sua ultima notte da scapolo con il fratello e testimone di nozze, il Principe William, al Coworth Park Hotel, che fa parte della Dorchester Collection.

Situato su diversi acri di parco lussureggiante, Coworth Park è una casa di campagna a circa 20 minuti da Windsor, completa di suite opulente e interni sontuosi, con prezzi a partire da 1.270 sterline (1.725 dollari) a notte.

Nel frattempo, la sposa, insieme alla madre Doria Ragland, alloggerà al Cliveden House Hotel. Il Cliveden House è un hotel a cinque stelle situato in un palazzo del XVII secolo, a circa 30 minuti di auto da Windsor.

I prezzi per una suite, caratterizzata da opere d'arte originali, soffitti alti, ampi saloni e un letto king size, partono da circa 1.535 sterline (2.088 dollari).

Il parco immacolatamente curato comprende anche due piscine e una magnifica spa, nel caso in cui la sposa desideri un'ultima sessione di coccole prima del grande giorno.

A pochi giorni dal matrimonio, si stanno facendo gli ultimi preparativi per le imminenti nozze.

Sabato è stata diffusa un'immagine dell'elaborato avviso di consenso al matrimonio da parte della Regina Elisabetta II.

Conosciuto come "Instrument of Consent", il documento in cui la Regina riconosce ufficialmente il matrimonio è "scritto a mano e miniato su pergamena da uno degli artisti scrivani incaricati dal Crown Office", secondo una dichiarazione di Buckingham Palace.

L'avviso presenta un intricato disegno di un drago rosso, simbolo araldico del Galles, e gli emblemi floreali di Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord: rosa, cardo e trifoglio. Include anche due papaveri d'oro, il fiore ufficiale dello Stato di origine della Markle, la California.

Sarà consegnato agli sposi dopo il matrimonio.

La Regina aveva già dato il suo consenso formale al matrimonio durante una riunione del Privy Council il 14 marzo.

Ray Sanchez e James Gray della CNN hanno contribuito a questo servizio.

