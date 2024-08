- Il principe Harry deve trovare un nuovo capo di gabinetto.

Il principe Harry sta cercando un nuovo capo di gabinetto solo pochi giorni prima di una visita di lavoro in Colombia. Il precedente titolare, Josh Kettler, ha concordato con il figlio del re Carlo III di terminare il suo contratto dopo soli tre mesi, come ha riferito l'agenzia di stampa britannica PA.

Si è detto che Kettler non era la persona giusta per il ruolo. Si è capito che era ancora in periodo di prova. Kettler aveva accompagnato Harry a Londra per il decimo anniversario dei Giochi Invictus, che il principe ha fondato per i soldati feriti.

Ora, il quinto in linea di successione al trono britannico deve cercare nuovamente un assistente di alto livello. "Harry e Meghan si sono guadagnati la reputazione di non riuscire a trattenere il personale mentre perseguono i loro progetti charity e di produzione negli Stati Uniti", ha scritto PA.

Invito dalla Colombia

Il principe Harry, 39 anni, e sua moglie, la duchessa Meghan, 43, pianificano di recarsi presto in Colombia su invito della vicepresidente Francia Marquez. Il loro itinerario include la capitale, Bogotá, nonché le regioni intorno a Cartagena e Cali. Secondo Marquez, l'attenzione sarà rivolta alla protezione dei giovani. Meghan e Harry si sono da tempo impegnati a sensibilizzare sulla minaccia che internet rappresenta per i minori.

Questo è il secondo viaggio ufficiale all'estero per la coppia quest'anno. In maggio, Meghan e Harry hanno visitato la nazione africana dell'Africa occidentale della Nigeria. Dal momento che hanno rinunciato ai loro doveri reali nel 2020, la coppia non ha viaggiato per conto della Corona o del governo britannico. L'Ufficio estero di Londra consiglia di evitare viaggi non essenziali in Colombia a causa del alto rischio di rapimenti.

