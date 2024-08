Il principe Haakon parla dell'arresto del suo figliastro

Scandalo nella Casa Reale norvegese: il figliastro del Principe Ereditario Haakon, Marius Borg Høiby, è stato arrestato dopo un atto di violenza. Il principe ereditario ha ora parlato per la prima volta delle accuse contro il 27enne. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli.

Il Principe Ereditario Haakon della Norvegia ha parlato pubblicamente per la prima volta dell'arresto del suo figliastro, Marius Borg Høiby. Il 27enne è stato preso in custodia domenica con l'accusa di aver aggredito una donna. Parlando ai margini dei Giochi Olimpici di Parigi, dove ha visitato gli atleti norvegesi al Villaggio Olimpico mercoledì, l'erede al trono ha detto alla televisione norvegese "TV 2" che si tratta di "una questione seria".

Inizialmente, era previsto che Haakon avrebbe viaggiato nella capitale francese insieme alla Principessa ereditaria Mette-Marit. Tuttavia, lei è rimasta a casa dopo l'incidente involving her son. "In famiglia, come in tutte le famiglie, a volte è importante essere presenti", ha detto Haakon. "In questa occasione, sono stato io a viaggiare, mentre lei è rimasta a casa". Il palazzo norvegese aveva annunciato all'ultimo momento che Mette-Marit avrebbe "rimandato" il suo viaggio a Parigi per il momento.

Chiamato in causa per il suo figliastro Marius, Haakon ha detto a "TV 2": "È una questione seria quando la polizia è coinvolta, come in questo caso. Tuttavia, non credo che sia giusto per me interferire nel caso ora". Il principe ereditario ha aggiunto che "un caso del genere mi coinvolge anche".

Emergono nuovi dettagli

Marius Borg Høiby è stato apparentemente preso in custodia dalla polizia di Oslo domenica scorsa dopo un incidente con una donna in un appartamento. La polizia ha confermato a "Se og Hør" che è stato effettuato un arresto e un'accusa di aggressione. Il detenuto è stato poi rilasciato. "Se og Hør" ha anche riferito che la donna, che si presume abbia tra i 20 e i 30 anni, è stata portata in ospedale con una commozione cerebrale.

Il giornale riferisce ora che Borg Høiby è stato anche arrestato con l'accusa di danneggiamento di proprietà. L'appartamento sarebbe stato distrutto e la polizia ha trovato un coltello conficcato nel muro, che si presume sia stato utilizzato da Borg Høiby.

Il legale del 27enne, figlio di una relazione precedente di Mette-Marit con Haakon, ha confermato l'accusa di aggressione al quotidiano norvegese "Dagbladet" e ha sottolineato l'importanza di far seguire il suo corso al processo e di rispettare la privacy del suo assistito. "Spetta ai tribunali decidere se il caso arriverà lì".

Non è ancora noto se la donna che Marius Borg Høiby è accusato di aver aggredito sia la sua ragazza, Rebecca Helberg Arntsen. I media norvegesi riportano che la polizia di Oslo ha confermato in una nota stampa che c'è o c'è stata una relazione tra l'imputato e la vittima presunta.

Il Principe Ereditario Haakon ha goduto dello spettacolo dei Giochi Olimpici nonostante la situazione in corso con il suo figliastro. Nonostante le accuse serie contro Marius Borg Høiby, il principe ereditario ha sottolineato l'importanza di lasciare che il processo legale segua il suo corso.

Leggi anche: