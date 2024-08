Il principe Haakon di Norvegia riconosce le sfide nella sua relazione con Marius.

La famiglia reale norvegese sta cercando di gestire il caos. Un compito senza fine, sembra. Il 4 agosto, Marius Borg Høiby, figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit, ha aggredito fisicamente la sua ragazza e ha lasciato il suo appartamento in rovina. Con il senno di poi, questo incidente è stato solo l'inizio di una serie di scandali che circondano Høiby. Dopo l'evento, sotto l'influenza di "alcol e cocaina", Høiby, che ha 27 anni ed è il figliastro del Principe ereditario Haakon, ha ammesso le sue azioni e ha espresso rimorso.

Tuttavia, gli amici intimi di Høiby affermano che il suo rimorso era falso e che è tornato alle sue vecchie abitudini, festeggiando di nuovo duramente. Una foto ottenuta dal giornale "Bild" mostra Høiby, nell'autunno del 2023, a torso nudo e che esibisce un grande tatuaggio sul petto. Tiene in mano una pistola e una bottiglia di champagne Dom Pérignon, con mazzette di valuta norvegese infilate nella cintura. Un amico vicino a Høiby ha detto a "Bild" che gli piace "festeggiare, usare cocaina ed ecstasy, insieme a vodka, champagne e belle donne".

Il palazzo norvegese lotta per contrastare foto e dichiarazioni dannose come quelle di Høiby e dei suoi amici. Il Principe ereditario Haakon ha riconosciuto la gravità della situazione quando gli è stato chiesto della controversia che circonda il suo figliastro all'apertura di una fiera dell'energia e del petrolio a Stavanger. Ha rifiutato di commentare direttamente la situazione in corso, consigliando invece: "Chiedo cortesemente di rivolgere tutte le domande relative a questo caso all'avvocato di Høiby". L'indagine è ora nelle mani delle autorità, con tutti i soggetti coinvolti che vengono interrogati dalla polizia, afferma Haakon.

Quando gli è stato chiesto se erano a conoscenza dei problemi di salute mentale di Høiby, come ha affermato in seguito, il Principe ereditario ha risposto: "Abbiamo un rapporto stretto. Sapevamo delle informazioni che Marius ci ha condiviso e conoscevamo alcuni dei suoi problemi, ma preferisco non approfondire".

I continui scandali che circondano Marius Borg Høiby, compreso il suo comportamento e le sue frequentazioni discutibili, hanno solo peggiorato la violenza e il caos nella sua vita. despite the royal family's attempts to manage the situation, the damaging photos and statements from Høiby's friends have further fueled the narrative of violence and recklessness.

