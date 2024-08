- Il principe ereditario Haakon risponde a un incidente

Il Principe Ereditario Haakon (51) ha affrontato pubblicamente l'arresto del suo figliastro Marius Borg Høiby (27) per la prima volta. Ai margini dei Giochi Olimpici di Parigi, dove ha visitato gli atleti norvegesi al Villaggio Olimpico il 7 agosto, l'erede al trono ha parlato di "una questione seria", secondo il broadcaster norvegese "TV 2".

Inizialmente era previsto che Haakon avrebbe viaggiato verso la capitale francese insieme alla Principessa ereditaria Mette-Marit (50). Tuttavia, lei è rimasta a casa dopo l'incidente che ha coinvolto suo figlio. "In famiglia, come in tutte le famiglie, a volte è importante essere presenti", ha detto Haakon. "Questa volta sono stato io a viaggiare, mentre lei è rimasta a casa". Il Palazzo Reale norvegese aveva brevemente annunciato che Mette-Marit avrebbe "rimandato" il suo viaggio a Parigi.

Chiamato in causa per Marius, Haakon ha detto: "È una questione seria quando la polizia è coinvolta, come in questo caso. Tuttavia, non credo sia giusto per me interferire nel caso ora". Il principe ereditario ha aggiunto: "È ovvio che un caso del genere mi riguarda".

Perché Marius Borg Høiby è stato arrestato

Marius Borg Høiby è stato apparentemente preso in custodia dalla polizia norvegese la domenica precedente a seguito di un incidente con una donna in un appartamento di Oslo. La polizia ha confermato a "Se og Hør" che un arresto e un'accusa di lesioni corporali erano avvenuti. Il detenuto è stato "dopo rilasciato". "Se og Hør" ha anche riferito che la donna, stimata essere tra i 20 e i 30 anni, è stata portata in ospedale con una commozione cerebrale.

Il legale del 27enne, nato da una relazione di Mette-Marit prima del suo matrimonio con Haakon, ha confermato l'accusa di lesioni corporali a "Dagbladet". Ha anche sottolineato l'importanza di far seguire il suo corso al processo e di rispettare la privacy e la tranquillità del suo cliente. "Spetta ai tribunali decidere se il caso finisce lì".

Aveva una relazione con la vittima

L'identità della donna contro cui Marius Borg Høiby è accusato di aver usato violenza non è ancora nota. Tuttavia, i media norvegesi hanno riferito che la polizia di Oslo ha confermato in una dichiarazione stampa che c'è o c'era una relazione tra il sospetto e la vittima presunta.

Le donne erano coinvolte nell'incidente che ha portato all'arresto di Marius Borg Høiby. La vittima, la cui età è stimata essere tra i 20 e i 30 anni, è apparentemente legata a Marius attraverso una relazione passata.

