Il "Principe delle Tenebre" Ozzy Osbourne lancia una linea di cosmetici

Laleggenda dell'heavy metal Ozzy Osbourne ha debuttato una linea di trucco in collaborazione con Rock and Roll Beauty, completa di una palette di ombretti a forma di bara.

I prodotti sono disponibili presso il rivenditore americano di prodotti di bellezza Ulta e sul sito web di Rock and Roll Beauty, secondo un post su Instagram del cosiddetto "Principe delle Tenebre".

La collezione presenta tonalità scure e confezioni macabre, in linea con lo stile del cantante, che ha spesso sfoggiato look drammatici e scuri per il trucco degli occhi.

Un articolo rende omaggio a uno dei momenti più memorabili del musicista sul palco: una palette di ombretti a forma di pipistrello, proprio come il pipistrello a cui Osbourne staccò la testa a morsi mentre si esibiva in Iowa nel 1982.

La linea comprende anche uno specchio portatile, una trousse per il trucco con la stampa di un teschio e tre candele.

Purtroppo per i fan dei "Black Sabbath", circa la metà degli articoli della collaborazione sono già esauriti da venerdì pomeriggio.

Rock and Roll Beauty, un marchio americano di makeup, ha già pubblicato in passato collezioni di trucco per celebrare Jimi Hendrix e Def Leppard.

Fonte: edition.cnn.com