- Il principe barbuto William ringrazia la squadra olimpica britannica

Questo è come il futuro re del Regno Unito viene raramente visto: il principe William (42) appare in un video con le congratulazioni per la squadra olimpica britannica, sfoggiando la barba. La squadra GB ha vinto 65 medaglie quest'anno, piazzandosi settima nella classifica delle medaglie.

"Da parte di tutti noi che guardiamo da casa, congratulazioni alla squadra GB", dice la principessa Kate (42) in una compilation di molti brevi messaggi video pubblicati sul conto X del Palazzo di Kensington.

Poi, un uomo leggermente spettinato e con una barba piuttosto folta in una polo Adidas parla accanto a lei. È il futuro re del Regno Unito. "Bravo per tutto ciò che hai ottenuto. Sei stato un'ispirazione per tutti noi", dice William.

Vengono mostrate anche altre celebrities nel video, tra cui il rapper statunitense Snoop Dogg e l'ex calciatore della nazionale inglese David Beckham.

La barba avrebbe causato una disputa tra William e Harry

William aveva già mostrato la barba in passato, ma poi l'aveva rasata. Suo fratello, il principe Harry (39), è un appassionato portatore di barba da tempo. Secondo l'autobiografia di Harry, l'argomento ha addirittura causato una discussione animata tra i fratelli.

Secondo Harry nel suo libro "Spare" (titolo inglese: "Reserve"), William aveva ordinato a Harry di radersi prima del suo matrimonio nel 2018. Harry si è rifiutato, avendo già ottenuto il permesso dalla regina Elisabetta II per la barba.

William sarebbe stato irritato perché non aveva ricevuto questo permesso. Almeno, così lo descrive Harry. Non è chiaro se William si attenga a questo nuovo look o se sia solo un capriccio estivo.

Il duca e la duchessa Kate, entrambi con un aspetto diverso dalle apparizioni precedenti, offrono le loro congratulazioni alla squadra GB in un messaggio video congiunto. Nonostante la precedente disputa tra il principe William e il principe Harry sulla barba, quella attuale di William viene vista come un segno di supporto per il successo della squadra GB.

