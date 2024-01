Il Principe Andrea rinuncia all'iscrizione al Royal and Ancient Golf Club di St Andrews

"Posso confermare che il Royal and Ancient Golf Club di St Andrews ha ricevuto la notifica che il Duca di York rinuncerà alla sua membership onoraria", ha dichiarato un portavoce del club scozzese in una dichiarazione inviata alla CNN venerdì. "Rispettiamo e apprezziamo la sua decisione".

Conosciuto come la "Casa del Golf", il gioco, in varie forme, viene praticato sui links di St. Andrews fin dal XV secolo. La storica città balneare e universitaria a nord-est di Edimburgo, sulla costa orientale del Fife, ospita sette campi da golf con l'Old Course al centro.

Il 150° Open si terrà a St Andrews sull'Old Course a luglio. L'Open è uno dei quattro major del golf.

Appassionato di golf, Andrew era membro del club dal 1992 ed è stato capitano tra il 2003 e il 2004, periodo in cui il Royal and Ancient ha celebrato il suo 250° anniversario.

È l'unico membro della famiglia reale ad aver fatto parte del comitato ed è il sesto membro della famiglia reale a capitanare il club, cosa che ha già detto essere un "enorme privilegio".

Quando un nuovo capitano del Royal and Ancient golf club inizia il suo mandato, colpisce un drive dal tee per segnalare l'inizio del suo incarico.

Secondo il sito web del R&A, un dipinto del 2006 di Anthony Oakshett, appositamente commissionato dal club per il suo 250° anniversario, raffigura Andrew che "entra in carica" .

Andrew è già stato privato dei suoi titoli reali da Buckingham Palace e ora è l'unico dei suoi fratelli a non essere più chiamato Sua Altezza Reale.

Causa civile

Andrew ha formalmente negato le accuse di aver abusato sessualmente di Virginia Giuffre e ha chiesto un processo con giuria nella sua causa civile, secondo quanto depositato mercoledì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

La Giuffre sostiene di essere stata trafficata dal criminale sessuale condannato e finanziere in disgrazia Jeffrey Epstein e di essere stata costretta a compiere atti sessuali con il reale - affermazioni che Andrew nega.

La Giuffre ha intentato una causa in base al Child Victims Act, una legge statale promulgata a New York nel 2019 che ha ampliato i termini di prescrizione nei casi di abusi sessuali su minori per dare ai sopravvissuti maggiori opportunità di chiedere giustizia. Ad agosto un avvocato di Giuffre ha dichiarato alla CNN che la causa civile è stata intentata per dimostrare che "tutti gli autori di abusi devono essere ritenuti responsabili".

Secondo la causa, Giuffre chiede un risarcimento danni "per un importo che sarà determinato in sede di processo", oltre alle spese legali e ad altre misure "che la Corte riterrà giuste e adeguate".

Andrew ha negato formalmente le accuse contro di lui e ha chiesto un processo con giuria in un documento legale di 11 pagine presentato mercoledì.

In precedenza i suoi avvocati avevano presentato una mozione di archiviazione, fallita all'inizio di gennaio.

La reputazione del principe è già stata gravemente macchiata dalla sua relazione con Epstein - e dalla sua amicizia con l'ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, condannata a dicembre per il suo ruolo nel favorire gli abusi di Epstein.

