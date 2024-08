Il principe Alberto si presenta con macchie misteriose sul viso.

Durante una pubblica apparizione, il Principe Alberto II di Monaco si è presentato con macchie rosse evidenti sulla fronte e sulla testa calva. I visibili cambiamenti cutanei, che non erano presenti qualche giorno fa, hanno scatenato le speculazioni sulla salute del 66enne.

Il Principe Alberto II era presente ieri accanto al Presidente francese Emmanuel Macron in una cerimonia commemorativa per l'80º anniversario dello sbarco alleato nella Francia meridionale. Durante i festeggiamenti al cimitero militare nazionale di Boulouris, il 66enne è stato visto con misteriose macchie rosse sulla fronte e sulla testa calva. Il principe di Monaco non ha nascosto i cambiamenti cutanei, ma non li ha spiegati, il che ha portato alle speculazioni su una possibile malattia. Questo è particolarmente vero poiché l'uomo della Principessa Charlene ha dovuto sottoporsi a diverse operazioni per i problemi cutanei sul viso e sulla testa in passato. Nel 2014, il Principe Alberto ha fatto rimuovere un neo benigno, seguiti da procedure simili nel 2019 e nel 2022.

Secondo il dottore di bellezza Tom Wendel, interpellato dal quotidiano "Bild" a proposito delle macchie di Alberto, potrebbero essere Actinic Keratosis. Si tratta di una forma precoce di cancro della pelle in cui inizialmente si sviluppano piccole macchie rosse che diventano noduli duri e squamati nel tempo. "Si sviluppano nel tempo, solitamente sulle cosiddette 'terrazze solari' della pelle a causa della forte radiazione UV", spiega Wendel.

Senza macchie sei giorni fa

L'Actinic Keratosis è un segnale di allarme della pelle e dovrebbe essere trattata perché, se cresce nella dermis, può svilupparsi un tumore cutaneo maligno, come un carcinoma a cellule basali.

Tuttavia, le macchie rosse sul viso del Principe Alberto potrebbero anche essere un'allergia solare o un'altra irritazione cutanea.

Sei giorni fa, era raggiante e senza macchie sul podio accanto a Macron e sua moglie Brigitte alle Olimpiadi di Parigi.

La cerimonia commemorativa in Francia è stata frequentata sia dal Principe Alberto II che dal Presidente francese Emmanuel Macron. Sei giorni prima, il Principe Alberto aveva un'apparizione alle Olimpiadi di Parigi, senza macchie.

