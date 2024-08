- Il principale sponsor continua a sostenere il 1.

La squadra di B-league, il 1. FC Colonia, e il principale sponsor Rewe hanno siglato il rinnovo anticipato del loro accordo. La partnership, inizialmente prevista per il 30 giugno 2025, è stata prorogata di altri tre anni, portandola al 2028. La squadra della zona del Reno ha annunciato questa notizia. Il gruppo Rewe è legato al club dal 2003, diventando il principale sponsor nel 2007 e il sponsor della maglia poco dopo. Come dice il direttore generale del FC Markus Rejek, "Non c'è stato un main e sponsor della maglia che sia rimasto con il FC per così tanto tempo nella sua intera esistenza, e pochi loghi hanno adornato il calcio professionistico tedesco per così tanto tempo".

