- Il principale sospettato è stato arrestato dopo un incidente violento di furto di proprietà.

A causa di un furto grave a Kiel, un sospetto di 24 anni è ora in arresto a Berlino. È considerato il principale sospetto di una banda accusata di aver rubato i contanti, il telefono e l'auto a noleggio di un 27enne nella capitale dello Schleswig-Holstein lo scorso maggio, secondo i rapporti della polizia di Kiel. Ha un appuntamento con il giudice prossimamente.

La scorsa settimana, cinque persone, tra cui tre uomini e una donna di età compresa tra 19 e 28 anni, sono state arrestate a Berlino per questo caso. Prima del loro arresto, le loro case sono state perquisite.

Quattro dei sei sospetti sono stati catturati sul posto. Le autorità hanno sequestrato diversi telefoni, due armi cariche e diverse sostanze stupefacenti durante l'operazione. Dopo aver concluso, i quattro sono stati rilasciati.

Il 27enne è stato truffato

Secondo le indagini attuali, il 27enne aveva raggiunto Kiel in auto a noleggio per incontrare una donna conosciuta online e aveva con sé una somma di denaro consistente. Mentre aspettava in un punto prestabilito l'amica online, un uomo armato di pistola lo minacciò.

Nel frattempo, altri quattro individui si avvicinarono e gli rubarono la borsa in vita con i contanti, il telefono e le chiavi dell'auto a noleggio. Poi portarono il 27enne in una strada sterrata isolata vicino a Kiel e lo picchiarono.

In seguito, lo costrinsero, minacciandolo con la pistola, a compiere atti umilianti e li registrarono. Il gruppo poi pretese una somma a sette cifre entro 48 ore e fuggì con l'auto a noleggio. L'auto è stata ritrovata in un parcheggio alcuni giorni dopo il crimine.

I cinque individui arrestati a Berlino sono stati trovati in possesso di due armi da fuoco durante l'operazione. Il sospetto di furto a Berlino era apparentemente parte della banda che ha utilizzato armi durante il furto.

Leggi anche: