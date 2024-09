Il principale rappresentante del consiglio dei lavoratori di Volkswagen esprime pubblicamente la sua disapprovazione nei confronti di possibili chiusure di fabbrica.

La presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen, Daniela Cavallo, ha dichiarato una forte opposizione da parte dei lavoratori ai possibili shutdown delle fabbriche del costruttore di automobili.

Cavallo ha criticato il consiglio per un "tradimento significativo della fiducia" durante un incontro con i lavoratori a Wolfsburg il mercoledì. "Per noi è chiarissimo che la scelta migliore è evitare qualsiasi chiusura di fabbrica", ha sottolineato. "Siamo determinati a combattere questo con tutte le nostre forze, come ho già detto. I dipendenti hanno dimostrato oggi che sono disposti a stare con noi in questa lotta". Il sindacato dei metalmeccanici, IG Metall, non ha escluso azioni di sciopero.

