Il principale politico dell'opposizione tailandese è stato bandito dalla politica per 10 anni

A marzo, la Commissione Elettorale aveva già richiesto la scioglimento del principale partito di opposizione presso la Corte Suprema del paese. Il MFP aveva vinto il maggior numero di seggi nelle elezioni parlamentari dell'anno scorso, ma in seguito è stato ostacolato nella formazione del governo. Pita aveva già rinunciato alla carica di leader del MFP a settembre.

Prima delle elezioni parlamentari, la popolarità di Pita era aumentata, in particolare tra i giovani elettori. Durante la campagna, il suo partito aveva promesso, tra le altre cose, di riformare la legge thailandese sulla lesa maestà, una delle più severe al mondo. Il re Maha Vajiralongkorn gode di uno status quasi divino. Tuttavia, i critici argomentano che le leggi vengono utilizzate per reprimere il dibattito politico.

A gennaio, la Corte Costituzionale della Thailandia ha dichiarato incostituzionali i piani di riforma del MFP, sostenendo che si trattava di un tentativo di rovesciare la monarchia costituzionale.

Dopo l'annuncio della corte, alcune decine di sostenitori si sono riuniti fuori dalla sede del MFP a Bangkok. Sakhorn Kamtalang, 60 anni, ha dichiarato che la corte non aveva il diritto di sciogliere il partito. "Per me, Pita è il mio primo ministro", ha sottolineato. Hua Jaidee, 69 anni, ha detto: "I bravi persone finiscono sempre per essere infastidite".

Altri partiti politici hanno visto un'opportunità per guadagnare consensi a causa della crisi del MFP. Nonostante lo scioglimento, molti sostenitori del MFP sono rimasti fedeli, vedendo il partito come il loro principale rappresentante.

