Il principale negoziatore di VW tratta la situazione con serietà - IG Metall risponde di conseguenza.

Negoziazioni salariali: il rappresentante sindacale di Volkswagen avverte i dipendenti di tempi difficili. Nonostante ciò, IG Metall rimane salda: "Vogliamo porre fine alla tendenza negativa". Stanno spingendo per impegni chiari sui licenziamenti programmati.

Il capo del personale di Volkswagen, Arne Meiswinkel, ha espresso preoccupazioni per i 120.000 lavoratori prima delle trattative salariali. Ha dichiarato: "Dobbiamo trasformare collettivamente la nostra azienda. La situazione è grave", ha menzionato Meiswinkel a Hannover. "La concorrenza globale potrebbe superarci. Per questo sono necessarie azioni immediate". L'attenzione è sulla ricerca di soluzioni a lungo termine.

Le trattative salariali, originariamente previste per la fine di ottobre, sono state anticipate dopo che Volkswagen ha stretto la cinghia all'inizio del mese. "Durante il nostro primo round di trattative, si tratterà di stabilire una visione comune", ha detto Meiswinkel. Inoltre, verrà discussa la sicurezza del lavoro garantita da Volkswagen. Volkswagen rimane impegnata nel lavoro industriale e nei posti di lavoro locali in Germania, ha detto Meiswinkel. Ma ciò richiede una forte competitività sul mercato.

Tuttavia, IG Metall sta premendo su Volkswagen per ottenere dettagli concreti sui tagli del personale all'inizio delle trattative salariali. "Vogliamo risposte ora", ha detto Thorsten Groger, capo della filiale bassa Sassonia di IG Metall e il principale negoziatore. "Vogliamo porre fine alla tendenza negativa". Groger ha citato: "Non si costruisce un futuro con la paura - lo si rovina con la paura!".

La presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen, Daniela Cavallo, ha concordato, dicendo: "L'equilibrio tra sicurezza del lavoro e redditività è non negoziabile". Cavallo ha aggiunto: "Certamente, stiamo affrontando sfide economiche significative. Ma non le si risolve minacciando chiusure di impianti". Groger ha annunciato una forte resistenza. "Stiamo per iniziare un confronto con l'azienda che sarà piuttosto spettacolare", ha detto. A partire dal 1° dicembre, sono possibili scioperi di avvertimento. "Se necessario, decine di migliaia si recheranno davanti alle piante Volkswagen e per le strade". IG Metall si oppone fermamente ai licenziamenti e alle chiusure di impianti per motivi operativi e richiede un aumento salariale del 7% per i 120.000 dipendenti Volkswagen in sei siti tedeschi sotto la propria tariffa.

Non solo Volkswagen lotta con la sovrapproduzione

Un'indagine di Reuters rivela che, oltre a Volkswagen, molti altri produttori europei di automobili, tra cui Ford, Renault e Stellantis, affrontano gli stessi problemi. I dati sulla sovrapproduzione dell'azienda di analisi GlobalData indicano che questi problemi sono ancora più gravi in alcuni casi rispetto a Volkswagen. In media, le piante europee hanno funzionato al 60% della capacità nel 2023, in calo di 10 punti percentuali rispetto al livello pre-Corona del 2019.

La sovrapproduzione è diffusa in Europa occidentale: in Germania, Francia, Italia e Regno Unito, i tassi di utilizzo sono scesi al 54%, a differenza del 65% prima della crisi. Tuttavia, in Spagna, Turchia, Slovacchia e Repubblica Ceca, dove i costi del lavoro sono più bassi, i tassi di utilizzo sono scesi in media dall'83% al 79%. Il tasso minimo di utilizzo di cui un produttore di automobili ha bisogno per trarre profitto da una pianta varia a seconda che produca modelli di lusso ad alto margine o compact a basso profitto. I produttori di automobili si astengono dal commentare in merito.

Nel settore, un tasso di utilizzo del 70% viene spesso considerato il punto di pareggio. I produttori di automobili mirano solitamente a un tasso di utilizzo dell'80-90% per funzionare in modo economicamente efficiente, ma anche per consentire la manutenzione e gli aggiustamenti dei modelli.

In risposta al problema diffuso della sovrapproduzione, IG Metall sostiene che il problema debba essere affrontato prima a Volkswagen, dicendo: "Vogliamo porre fine alla tendenza negativa nella produzione di veicoli a motore di Volkswagen". Per mantenere la competitività e la sicurezza del lavoro, il capo del personale di Volkswagen, Arne Meiswinkel, sottolinea l'importanza della produzione collettiva ed efficiente di veicoli a motore.

