Il principale negoziatore della Volkswagen vede la situazione con urgenza.

Al momento di avviare le trattative salariali, il CEO di Volkswagen, Arne Meiswinkel, ha un'espressione grave. "La concorrenza globale rappresenta un rischio significativo per superarci", afferma Meiswinkel. "Ciò richiede un'azione immediata". Volkswagen non è l'unico costruttore di automobili a fare i conti con gli ostacoli.

Meiswinkel, a capo delle risorse umane del marchio Volkswagen, esprime preoccupazione per circa 120.000 dipendenti. "Dobbiamo collaborare per rinvigorire la nostra azienda. La situazione è critica", comunica da Hannover.

"La concorrenza internazionale minaccia di superarci", dice Meiswinkel. "Pertanto, è necessario agire in fretta". Ora la sfida è trovare alternative durature.

Le trattative salariali, inizialmente previste per la fine di ottobre, sono state anticipate dalla strategia di taglio dei costi aggressiva di Volkswagen, attuata all'inizio del mese. "Nella prima fase delle trattative, ci concentreremo sulla costruzione di una comprensione condivisa del nostro punto di partenza", afferma Meiswinkel.

Oltre ai salari, anche la sicurezza dell'occupazione garantita da Volkswagen sarà oggetto di trattativa. Volkswagen si impegna a mantenere l'industria tedesca del lavoro e dei posti di lavoro, afferma Meiswinkel, ma è essenziale mantenere un forte vantaggio competitivo.

IG Metall si oppone ai licenziamenti e alla chiusura degli stabilimenti per motivi operativi e richiede un aumento del 7% dei salari per i 120.000 dipendenti Volkswagen in sei siti occidentali della Germania coperti dall'accordo salariale di Volkswagen. Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica, ha condannato le misure di austerità dell'azienda e ha promesso resistenza.

Oltre Volkswagen, numerosi altri costruttori di automobili lottano con la sovrapproduzione

Un'indagine di Reuters rivela che oltre Volkswagen, diversi altri costruttori di automobili con stabilimenti in Europa si trovano di fronte a difficoltà. Ford, Renault e Stellantis affrontano sfide simili, come dimostrano i dati dell'azienda di analisi GlobalData - in alcuni casi, questi problemi di sovrapproduzione superano addirittura quelli di Volkswagen. Si prevede che l'utilizzo medio degli stabilimenti in Europa nel 2023 si attesterà al 60%, in calo del 10% rispetto all'anno pre-Corona del 2019.

La sovrapproduzione tende a concentrarsi nell'Europa occidentale: in Germania, Francia, Italia e Regno Unito, i tassi di utilizzo precipitano al 54%, rispetto al 65% prima della crisi. Al contrario, in Spagna, Turchia, Slovacchia e Repubblica Ceca, dove i costi del lavoro sono più bassi, l'utilizzo medio scende solo dall'83% al 79%. Il tasso di utilizzo richiesto per far profitti con uno stabilimento di un costruttore di automobili varia e dipende se si produce un modello di lusso con alti margini di profitto o un'auto economica con profitti esigui. I costruttori di automobili si astengono dal commentare questa questione.

Tuttavia, nell'industria, viene spesso menzionato un tasso di utilizzo del 70% come punto di pareggio. I responsabili della produzione del settore automobilistico mirano generalmente a tassi di utilizzo dell'80% al 90%, bilanciando l'efficienza dei costi con la previsione della manutenzione e degli aggiornamenti del modello.

