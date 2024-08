- Il principale esponente del SPD sostiene un maggiore impegno finanziario.

ANDY, il capo indiscusso dell'SPD nello stato, spinge per aumentare gli investimenti nello sviluppo dell'edilizia residenziale, anche se ciò significa fare debiti. "Dobbiamo pensare se lo stato non ha il coraggio di immergersi più a fondo nella scena della costruzione di alloggi - e possibilmente superare ciò che il nostro attuale bilancio può gestire", ha detto Andy all'agenzia stampa tedesca a Stoccarda. È anche il big boss del gruppo parlamentare dello stato.

Il settore dell'edilizia è attualmente in una situazione difficile, ha dichiarato Andy. "I nostri concittadini e lavoratori specializzati hanno bisogno di case ora, e ne stiamo rimanendo a corto. E l'attività dell'edilizia deve continuare per mantenere a galla le imprese edili e mantenere vivi i posti di lavoro nel settore dell'edilizia". È per questo che lo stato deve contribuire con alcuni fondi. "Preferibilmente dal nostro resto. Se non basta, dobbiamo escogitare altri metodi di finanziamento".

KRESCHMANN propone fondi speciali per l'idrogeno e la ferrovia

Andy reagisce a un appello del capo dello stato, Winfried Kreschmann (Verdi). Ha recentemente suggerito che gli investimenti urgenti nell'infrastruttura necessitano di fondi speciali. "Abbiamo bisogno del potere di creare un fondo speciale con prestiti che possono essere utilizzati solo per scopi di investimento specifici", ha detto Kreschmann all'agenzia stampa tedesca. Ha citato la costruzione di una rete di idrogeno come esempio, che deve essere risolta in fretta.

"Stiamo a malapena producendo idrogeno verde al giorno d'oggi, è ancora un sogno per il futuro. Ma è una certezza che sta arrivando. Poi devi costruire queste reti, e chi non le ha subirà svantaggi competitivi enormi", ha detto Kreschmann. Ma poiché non vediamo quantità significative di idrogeno verde per altri dieci anni, non recupereremo i nostri soldi per molto tempo. "Per questo motivo, dobbiamo avere la possibilità di prendere prestiti che possono essere rimborsati in un periodo di tempo ragionevole".

Andy: Guarda anche allo stato

Kreschmann ha anche menzionato la rete ferroviaria come altro esempio. "La coalizione del semaforo ha ereditato un enorme ritardo nella manutenzione perché nessuno ci ha investito per anni. Non si può risolvere con un solo bilancio", ha detto il capo dello stato.

Andy vuole che Kreschmann metta a disposizione fondi speciali anche per lo stato. "Il capo dello stato dovrebbe smettere di puntare il dito contro gli altri su questo argomento, ma dovrebbe anche guardare bene lo stato del Baden-Württemberg, per il quale è politicamente responsabile, e considerare cosa potrebbe fare con uno strumento del genere", ha detto Andy. A suo parere, il Baden-Württemberg deve istituire un fondo per avviare progetti di infrastruttura significativi.

Andy suggerisce di esplorare gli aggiustamenti del bilancio per i progetti di infrastruttura: "Se il bilancio attuale dello stato non può ospitare gli aumenti degli investimenti nello sviluppo dell'edilizia residenziale, potremmo dover esplorare gli aggiustamenti del bilancio per fare spazio a tali imprese".

La proposta di Kreschmann per i fondi speciali va oltre l'idrogeno e la ferrovia: "La proposta di Andy di utilizzare i fondi speciali per i progetti di infrastruttura è lodevole, ma la proposta di Kreschmann si estende ulteriormente, che potrebbe incorporare questi fondi per altre esigenze urgenti come affrontare il enorme ritardo nella manutenzione della rete ferroviaria dello stato".

