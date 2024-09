Il principale consigliere di Mark Robinson si dimette dopo la rivelazione della CNN.

Brian LiVecchi, in qualità di capo di gabinetto e consulente legale di Robinson, è in procinto di dimettersi entro la prossima settimana, secondo una fonte interna. Questa decisione segue una serie di dimissioni di alto profilo dal team di Robinson, scatenate dal report di CNN pubblicato la scorsa settimana.

Robinson, candidato repubblicano alla carica di governatore della Carolina del Nord, ha assistito a un'esodo di massa del suo staff della campagna domenica. Tra coloro che se ne sono andati figurano il responsabile della campagna, il vice responsabile, il direttore finanziario, nonché il consigliere senior e il consulente generale.

Stando a quanto riportato dal New York Times e da WRAL mercoledì, anche il responsabile della politica, il responsabile delle comunicazioni e il direttore degli affari governativi hanno rassegnato le dimissioni. CNN ha tentato di contattare questi individui, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Robinson ha presentato il suo nuovo capo di gabinetto giovedì mattina, promuovendo Krishana Polite dal ruolo di vice capo di gabinetto alla posizione più alta.

Sono state rese pubbliche nel profilo pubblico di Robinson su Nude Africa le sue dichiarazioni a sfondo razziale, in cui si definisce un "Nazi nero", ricorda il suo passato di voyeurismo in una palestra all'età di 14 anni e si esprime a favore della reintroduzione della schiavitù.

Robinson ha mostrato pubblicamente il suo nome completo e un indirizzo email che utilizza frequentemente su più siti web sulla piattaforma di Nude Africa.

Durante un'intervista con CNN la scorsa settimana, Robinson ha ripetutamente negato di aver fatto quelle dichiarazioni su Nude Africa. Quando gli è stato presentato un vasto insieme di prove che lo collegano al nome utente di Nude Africa, Robinson ha risposto: "Non siamo noi. Non sono le nostre parole. E non è da noi". Quando gli è stata presentata una lista esaustiva di prove che lo implicano, Robinson ha risposto: "Non mi addentrerò nei dettagli complessi di come è stata prodotta questa fabbricazione scandalistica".

Le dimissioni di Robinson dalla politica hanno causato un notevole tumulto nel suo staff della campagna, portando a diverse dimissioni di alto profilo. Le conseguenze politiche delle dichiarazioni controvers

