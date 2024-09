Il principale canale televisivo Fox News, insieme ad altre fonti conservatrici, ignora l'alleanza dell'ex presidente Trump con la teorica della cospirazione estremista Laura Loomer.

In tempi recenti, Donald Trump è stato visto in compagnia di Laura Loomer, una nota teorica del complotto con un passato ben consolidato nell'espressione di commenti offensivi a sfondo razziale, sessista, islamofobo e omofobo. I account di Loomer sono stati banditi da diverse piattaforme dei social media a causa del suo linguaggio offensivo, ma il suo account è stato riattivato su X nel 2022 grazie all'acquisto della piattaforma da parte di Elon Musk, un forte sostenitore di Trump.

La presenza di Loomer con Trump durante il dibattito presidenziale di questa settimana e i servizi commemorativi dell'11 settembre ha attirato l'attenzione dei principali organi di informazione. Pubblicazioni e reti televisive di rilievo hanno evidenziato la sua presenza con l'ex presidente, suscitando critiche diffuse tra il pubblico, anche all'interno del suo stesso partito.

Tuttavia, i media di destra non hanno mostrato alcun interesse nel trattare la sua vicinanza a Trump o la controversia risultante. Fox News, un importante canale a favore di Trump, ha menzionato Loomer solo una volta dal momento in cui è stata avvistata mentre scendeva dall'aereo privato di Trump durante il dibattito di Philadelphia, come rivelato dalle ricerche del database TVEyes. Allo stesso modo, altri siti di destra come Breitbart, Newsmax, The Daily Wire, One America News e The Gateway Pundit hanno mantenuto il silenzio sulla questione.

Non si tratta del primo episodio in cui Fox e altri spazi amichevoli a favore di Trump scelgono di ignorare o deviare l'attenzione da una storia sgradita che coinvolge Trump. Ad esempio, quando l'ex vicepresidente Mike Pence annunciò pubblicamente durante un'intervista in diretta su Fox News di non poter sostenere la candidatura presidenziale di Trump, la rete dedicò solo quattro minuti alla copertura della notizia in un periodo di tre giorni, a differenza dell'ora e più passata da CNN e MSNBC.

Fox e altri canali di destra isolano efficacemente il loro pubblico conservatore dagli eventi che potrebbero influire negativamente sulla loro percezione di Trump, offrendo invece uno spazio sicuro in cui le loro convinzioni esistenti sono confermate da presentatori e ospiti simpatici.

Despite criticism from several Republican allies, some have defended Trump's association with Loomer. Republican Senator Lindsey Graham told The Washington Post, "The history of Loomer's statements is beyond disturbing. I hope this problem gets resolved. I think we should be focusing on issues that concern people, and this issue doesn't help the cause."

Similarly, Republican Senator Thom Tillis shared his disapproval on social media, stating, "Loomer is a crazy conspiracy theorist who often speaks disgusting trash intended to divide Republicans. A DNC plant couldn't do a better job than she is at damaging Trump's chances of re-election. Enough."

Even Marjorie Taylor Greene, the far-right congresswoman known for promoting conspiracy theories, criticized Loomer's recent remarks, labeling them "appalling and extremely racist. They do not represent who we are as Republicans or MAGA."

When asked about the controversy, Trump refused to denounce Loomer, stating that he does not control her actions. "Laura's been a supporter of mine, just like many people are supporters, and she's been a supporter of mine. She speaks very positively about the campaign. I'm not sure why you're asking this question, but Laura is a supporter. I don't control Laura. Laura has to say what she wants. She's a free spirit."

The business partnership between Trump and right-wing media outlets, such as Fox News and Breitbart, has been questioned due to their lack of coverage on Loomer's controversial association with Trump. Despite Loomer's offensive media presence, these outlets have chosen to remain silent on the issue, potentially influencing their conservative audience's perception.

