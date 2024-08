- Il primogenito è arrivato.

Nella 19ª stagione dello show di reality romantico "L'Agricoltore Cerca Partner" (in onda su RTL nel 2023), André e la sua Julia hanno sviluppato una connessione. Saltiamo a oggi, hanno formato la loro piccola famiglia.

Secondo il canale, citando i loro account Instagram privati, la loro prima figlia è arrivata il 20 agosto. "La nostra piccola principessa è qui. Sono così orgoglioso dei miei due angeli", ha commentato André entusiasta sul post dell'annuncio della nascita, accompagnato dalla foto dell'impronta del piedino del neonato. Nel mese di aprile, l'agricoltore André ha annunciato su Instagram che la sua Julia era in attesa.

Matrimonio prima dell'arrivo del bebè

L'agricoltore e il project manager si sono innamorati durante lo show. Pochi mesi dopo, hanno annunciato il loro fidanzamento. Per celebrare il loro primo anniversario, la coppia ha deciso di sposarsi.

Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto il 17 luglio, catturando il loro giorno speciale. Le foto includono loro che si baciano all'ufficio del registro e si scambiano le fedi. "L'amore congela il tempo e mette in moto l'eternità. Marito e moglie", ha scritto Andre felicemente.

Matrimonio dopo il loro primo bacio

Questa coppia televisiva ha rivelato i dettagli del loro matrimonio al "Rheinische Post". La cerimonia si è svolta nel municipio storico di Kevelaer, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, con la presenza di familiari stretti. Hanno scelto intenzionalmente la data del loro matrimonio - era esattamente un anno dopo il loro primo bacio, che si è verificato 4 giorni dopo il loro incontro alla festa in fattoria di "L'Agricoltore Cerca Partner". "Adesso, il nostro anniversario diventerà anche il nostro giorno del matrimonio", ha detto Julia felice.

Il prossimo anno, hanno in programma di organizzare una grande festa di matrimonio.

