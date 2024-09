- Il primo sguardo al suo abito di Halloween

Heidi Klum, 51 anni, ha recentemente festeggiato il compleanno del marito Tom Kaulitz, 31 anni, e del suo gemello Bill, seguito da una festa sontuosa. Dopo l'evento dell'1 settembre, tutti gli indizi suggeriscono che il giorno più atteso dell'anno di Klum è Halloween.

Ogni anno, le speculazioni sul costume di Halloween di Klum creano un grande scalpore. Come previsto, ha iniziato a lanciare indizi ai suoi fan. Su Instagram, ha condiviso un'anteprima del suo costume potenziale. La foto presenta una forma modellata rotonda, simile a un carro armato, decorata con spuntoni e due aperture per le gambe. Ha crypticamente captionato "La trasformazione di Halloween di Heidi comincia", aggiungendo due emoji fantasmi.

Un'altra collaborazione

Il 31 ottobre, o Klum o il suo marito indosserà un costume con guscio duro e pancione rotondo. Klum ha confermato che il suo costume di quest'anno sarà ancora una volta un costume per coppie, assicurando che i loro abiti si abbinino alla perfezione. C'è anche un altro indizio: "Vedo un assaggio di ciò che verrà il 31 ottobre", ha commentato su una foto di un occhio di vetro.

Dal 2018, la coppia indossa un costume coordinato a ogni festa. Sono stati Shrek (Kaulitz) e la sposa orco Fiona, un alieno (Klum) accompagnato da un astronauta insanguinato (Kaulitz), un pescatore (Kaulitz) e un verme gigante (Klum), e lo scorso anno Klum ha stupito come un pavone luccicante con piume umane fatte da ballerini del Cirque du Soleil, accompagnata da un gelato XXL a forma di pavone (Kaulitz).

Klum è la "Regina di Halloween"

Klum organizza la sua leggendaria festa di Halloween con ospiti VIP dal 2000. Nel 2018, è stata onorata con il titolo di "Regina di Halloween" dall'Associazione di Halloween. Nel corso degli anni, si è trasformata in diverse creature, come Cleopatra, una farfalla vivace o un corvo.

I suoi costumi richiedono mesi di preparazione - Klum inizia a pianificare per l'anno successivo il 1° novembre. Una squadra di designer di costumi lavora instancabilmente durante la corsa finale prima di Halloween per realizzare la visione creativa di Klum. Il look finale viene svelato solo la notte di Halloween.

Il costume di Heidi Klum e Tom Kaulitz di quest'anno potrebbe essere un enigma, poiché Klum ha commentato "Vedo un assaggio di ciò che verrà il 31 ottobre", suggerendo un significato nascosto dietro l'immagine dell'occhio di vetro che ha condiviso. La coppia ha una storia di costumi coordinati elaborati, rendendo i loro abiti di Halloween una fonte di attesa ogni anno.

