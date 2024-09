- Il primo settembre, cosa è successo?

Pagina del Giorno per il 1° settembre 2024

Giorni dei Santi

Aegidius, Verena

Eventi Storici

2023 - Se stai pensando di registrare la tua automobile o motocicletta, non è necessario recarsi in ufficio. La legge sulla digitalizzazione del governo ora consente la registrazione dei veicoli online. Il tuo certificato e i timbri verranno consegnati via posta entro un periodo di 10 giorni.

2004 - Nella città di Beslan nell'Ossezia del Nord, un gruppo di 32 individui armati ha sequestrato una scuola, catturando circa 1100 ostaggi. Due giorni dopo, durante un tentativo di liberazione delle forze di sicurezza, sono morte più di 360 persone, tra cui 186 bambini e 31 sequestratori.

1969 - L'articolo 175 modificato del Codice Penale tedesco, approvato dal governo social-liberale, entra in vigore. Gli atti intimi tra uomini adulti sopra i 21 anni non sono più punibili. L'articolo 175 viene completamente abolito nel 1994.

1949 - L'agenzia di stampa tedesca (dpa) inizia le trasmissioni a Hamburg.

1939 - L'inizio della Seconda Guerra Mondiale segna l'invasione della Polonia da parte della Germania.

Compleanni

1989 - Bill e Tom Kaulitz (35), famosi musicisti tedeschi e frontmen del gruppo Tokio Hotel ("Through the Monsoon")

1954 - Filip Vujanovic (70), politico montenegrino distintosi come Presidente dal 2003 al 2018

1939 - Lily Tomlin (85), attrice americana acclamata ("Big Business", "Grace and Frankie")

1854 - Engelbert Humperdinck, compositore tedesco celebrato (opera "Hansel e Gretel"), morto nel 1921

Partenze

2014 - Gottfried John, attore tedesco di successo ("James Bond 007 - Goldeneye", "Berlin Alexanderplatz"), nato nel 1942

Leggi anche: