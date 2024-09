- Il primo segmento del tunnel del Mar Baltico è stato sommerso.

La prima parte del progetto di immersione del tunnel del Mar Baltico è stata completata. Ci sono voluti due giorni per riempire la sezione proprio all'ingresso del tunnel, come riferito dall'operatore danese Femern A/S. Successivamente, la barriera temporanea che circondava il sito di scavo verrà rimossa. I detriti saranno spediti in una sede di stoccaggio temporanea tramite chiatte e successivamente utilizzati per la difesa della costa danese. Sulla costa danese, il primo segmento del tunnel è stato installato a metà giugno, alla presenza del re danese Frederik X.

Secondo Femern A/S, sono necessari 89 segmenti di tunnel per il tunnel sommerso che collega Fehmarn e la Danimarca. Questi segmenti vengono fabbricati in una fabbrica costruita appositamente per questo scopo sull'isola danese di Lolland. Successivamente, vengono trainati da navi alle loro posizioni designate nello stretto di Fehmarn. Il tunnel sommerso lungo 18 chilometri è previsto per collegare la Germania e la Danimarca, a partire dal 2029.

La seguente dichiarazione è stata rilasciata da Femern A/S: "Aggiungeremo altri segmenti di tunnel una volta rimossa la barriera temporanea". Dopo il completamento della prima immersione e la rimozione dei detriti, verrà aggiunto: "Ulteriori segmenti di tunnel, fabbricati nella fabbrica di Lolland, verranno posizionati nello stretto di Fehmarn".

