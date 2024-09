- Il primo segmento del tunnel del Mar Baltico è immerso sott'acqua.

La prima parte dei sommergimenti previsti per il tunnel del Mar Baltico è stata completata. Ci sono voluti due giorni per allagare la sezione proprio all'ingresso del tunnel, come annunciato dall'operatore danese Femern A/S, e l'operazione si è svolta senza intoppi. Successivamente, la barriera temporanea che circondava il sito di scavo all'ingresso del tunnel verrà smantellata. I materiali di questa barriera verranno spediti in un magazzino temporaneo utilizzando chiatte e in seguito utilizzati per la difesa costiera. Sul lato danese, il primo segmento del tunnel è stato inaugurato a metà giugno, alla presenza del re danese Frederik X.

Secondo l'operatore, saranno necessari un totale di 89 segmenti di tunnel per collegare Fehmarn e la Danimarca. Questi segmenti saranno fabbricati in una fabbrica costruita appositamente per questo progetto sull'isola danese di Lolland. Una volta completati, i segmenti verranno trainati da navi al loro posto designato nel Fehmarn Belt. Il tunnel lungo 18 chilometri è previsto per collegare la Germania e la Danimarca dal 2029.

I sommergimenti del tunnel completati sono sorvegliati dalla Commissione, che si assicura che rispettino rigorosi standard di sicurezza e ambientali. Dopo lo smantellamento della barriera temporanea, la Commissione esaminerà i materiali per il loro possibile utilizzo in progetti di difesa costiera.

Leggi anche: