Il primo rinoceronte bianco meridionale nato nello zoo di Atlanta arriva alla vigilia di Natale

Il rinoceronte bianco meridionale - il primo a nascere nello zoo - è arrivato il 24 dicembre, ha dichiarato il parco. Il vitello, la cui specie è quasi minacciata, è sano e forte e riceve "cure materne adeguate" dalla madre, hanno dichiarato i funzionari del parco in un comunicato stampa di lunedì.

Si tratta inoltre solo del secondo rinoceronte nato allo zoo - l'altro è stato un rinoceronte nero orientale nel 2013, si legge nel comunicato.

Lo zoo non ha fornito ulteriori informazioni sul cucciolo, ma ha dichiarato che i neonati di rinoceronte bianco possono pesare tra i 100 e i 150 chili alla nascita, il che li rende uno dei "più grandi mammiferi terrestri del regno animale".

I genitori del neonato - la madre Kiazi di 22 anni e il padre Mumbles di 12 - si sono incontrati allo zoo all'inizio del 2022 e il personale del parco ha rilevato la gravidanza nella primavera del 2023. Il vitello e la madre continueranno a legare prima di entrare nell'habitat dei rinoceronti, ha dichiarato lo zoo.

"La famiglia dello Zoo di Atlanta è entusiasta della nascita del vitello di Kiazi. Questa nascita era una notizia attesa da molti mesi", ha dichiarato Raymond B. King, presidente e amministratore delegato dello Zoo di Atlanta.

Il potenziale legame che gli ospiti dello zoo possono creare con il nuovo vitello e la madre potrebbe tradursi in "azioni di conservazione", ha detto King.

"Tutte le specie di rinoceronte sono attualmente in pericolo e, in quanto custodi di questo nuovo ambasciatore qui ad Atlanta, abbiamo anche la responsabilità di fare tutto il possibile per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato dei rinoceronti selvatici", ha detto King.

I rinoceronti bianchi meridionali sonoclassificati come "quasi minacciati" dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali.

Secondo l'organizzazione, la tendenza della loro popolazione è in diminuzione .

"Sebbene il bracconaggio per i loro corni sia un problema serio per tutti i rinoceronti e abbia già causato l'estinzione o la quasi estinzione di alcune specie, i rinoceronti bianchi meridionali sono particolarmente vulnerabili perché spesso viaggiano in branco in natura, un comportamento che rende più facile per i bracconieri individuarli", ha dichiarato lo Zoo di Atlanta nel suo comunicato stampa.

"Il corno di rinoceronte in polvere è ritenuto da alcune culture un medicinale, anche se i corni di rinoceronte sono fatti di cheratina - la stessa sostanza che si trova nei capelli e nelle unghie degli esseri umani - e non hanno alcun valore medicinale noto", ha aggiunto.

In ottobre lo zoo ha ricevuto anche un'altra femmina di rinoceronte bianco meridionale, Dakari, di 17 anni, si legge nel comunicato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com