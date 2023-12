Il primo nord-est della stagione colpirà il Nord-Est e il New England

Dal 1° marzo siamo già nella primavera meteorologica, il che significa che nei mesi invernali non abbiamo visto nemmeno una tempesta di vento contrario e quasi nessuna neve in alcune grandi città della costa orientale. Ma una grande tempesta primaverile è in arrivo e avrà effetti di vasta portata sul Nord-Est e sul New England questa settimana.

"Nella notte di lunedì, una bassa pressione costiera si rafforzerà rapidamente fino a diventare una grande tempesta che avrà un impatto significativo sul Nord-Est a partire dalla notte di lunedì fino a mercoledì", ha dichiarato il Centro di Previsione Meteorologica.

Una tempesta di nord-est è una tempesta costiera con venti da nord-est. Le tempeste di Nor'easter sono famose per il loro forte impatto, come piogge intense, neve, forti venti, interruzioni di corrente e inondazioni costiere.

"Le maggiori preoccupazioni che nutro per questa tempesta sono il fatto che ci sarà neve pesante e bagnata che si combinerà con venti forti, causando essenzialmente interruzioni di corrente", ha detto David Novak, direttore del Weather Prediction Center, al meteorologo della CNN Derek Van Dam. "Il peso della neve sarà estremo. È noto come 'carico di neve' e ha a che fare con il tipo di neve pesante e umida che ci aspettiamo".

Le aree intorno a New York City inizieranno a sentire gli effetti della tempesta nel corso della giornata. Piogge intense e vento saranno l'atto iniziale, prima che la tempesta raggiunga l'apice da stasera a martedì sera. Più vicino a Boston, la tempesta raggiungerà il picco martedì e mercoledì.

"La natura pesantemente bagnata della neve, combinata con raffiche di vento fino a 50 mph, provocherà interruzioni di corrente da sparse a diffuse e danni agli alberi", ha spiegato il centro di previsione. "Impatti simili potrebbero essere avvertiti lungo il corridoio della I-95 da New York a Boston".

Lungo Cape Cod e le isole, i venti potrebbero raggiungere le 60 miglia orarie. Nell'entroterra i venti supereranno le 50-55 miglia orarie, aumentando la minaccia di caduta di alberi e di interruzioni di corrente.

Più di 20 milioni di persone sono sotto allerta invernale prima della tempesta, comprese città come Boston e Worchester nel Massachusetts, Albany e Syracuse a New York e Portland, nel Maine.

La neve pesante e bagnata potrebbe cadere a una velocità di 15 cm all'ora, con un accumulo di neve fino a 30 cm nelle zone più elevate del Nord-Est. L'area comprende i Catskill e gli Adirondack meridionali di New York, i Berkshires e le Worcester Hills del Massachusetts, le Monadnocks e le White Mountains del New Hampshire e le Green Mountains meridionali del Vermont. Sono possibili accumuli di neve localizzati da 24 a 30 pollici.

"Stiamo cercando di dire alla gente di non concentrarsi sulla quantità di neve che si ha. Alcune aree ne avranno molta, mentre altre ne avranno solo quattro o cinque centimetri", ha osservato Glen Field, meteorologo del coordinamento degli avvisi presso l'ufficio del servizio meteorologico di Boston. "Qualsiasi cosa superiore a quattro centimetri di neve bagnata e pesante sarà sufficiente per abbattere alberi, linee elettriche e perdere la corrente", ha aggiunto.

Novak ha detto che ci sarà una netta differenza tra i totali di neve più bassi e quelli più alti. Alcune aree intorno a Boston potrebbero vedere fino a 7 pollici di neve, ha detto, mentre altre zone, come il centro, potrebbero vedere poca o nessuna neve.

Oltre a pioggia, neve, raffiche di vento e possibili interruzioni di corrente, un'altra grande preoccupazione lungo la costa sarà rappresentata dalle inondazioni costiere e dall'erosione delle spiagge. Per le zone costiere di New York e del Connecticut, i residenti possono aspettarsi che l'acqua superi di un metro o di un metro e mezzo i livelli normali. Questo potrebbe causare inondazioni nelle comunità costiere. Inoltre, onde di un metro e mezzo si infrangeranno lungo la costa, provocando l'erosione delle spiagge.

Per conoscere le ultime notizie sulla tempesta del Nord-Est clicca qui.

La tempesta arriva a stagione inoltrata, ma non è un evento inaudito. Le tempeste di tramontana possono colpire il Nord-Est fino ad aprile. Nel 1997, una tempesta di tramontana il giorno del pesce d'aprile ha seppellito il New England. Tuttavia, è strano che il primo della stagione colpisca così tardi. Secondo Field, gli abitanti del New England sapevano bene che la stagione non sarebbe terminata senza una tempesta.

"Credo che tutti si aspettassero ancora che ne arrivasse una", ha detto Field.

Entro la fine di mercoledì, il Nord-Est si allontanerà, lasciando condizioni fredde e ventose.

Gli Stati si preparano

In vista della tempesta, il governatore del Maine Janet Mills ha ordinato la chiusura degli uffici statali martedì.

"Incoraggio i cittadini del Maine a non mettersi in viaggio, se possibile, a prevedere tempi supplementari e a lasciare ampio spazio alle squadre stradali e ai primi soccorritori che lavorano duramente per tenerci al sicuro", ha dichiarato Mills.

Il governatore del New Jersey Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza per cinque contee - Morris, Sussex, Warren, Passaic e Bergen - nella parte settentrionale dello Stato.

Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha ordinato l'attivazione parziale del centro operativo di emergenza dello Stato a partire da martedì.

Sara Smart della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com