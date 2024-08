- Il Primo Ministro Wüst esprime il suo profondo ricordo di Thumb in spirit.

Il politico di spicco della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst, ha espresso rispetto per il compianto Christoph Daum. "Le mie condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. In Renania Settentrionale-Vestfalia porteremo sempre il ricordo di Christoph Daum", ha dichiarato Wüst all'agenzia di stampa tedesca.

"Christoph Daum era una figura riconoscibile - diretto, umoristico e un brillante allenatore di calcio", ha sottolineato Wüst. "La gente o lo adorava o lo detestava fortemente. Ma lui era sempre resistente e si rialzava".

Fino alla fine, l'ex allenatore della Bundesliga per il 1. FC Köln e il Bayer Leverkusen ha lottato contro il cancro. Purtroppo, il 70enne ha perso la sua battaglia contro la malattia sabato.

"La scomparsa di Christoph Daum lascia un vuoto nel mondo del calcio, ricordandolo non solo per le sue abilità di allenatore, ma anche per il suo indomito spirito di fronte alla morte."

