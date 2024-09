Prossime Elezioni in Turingia e Sassonia - Il Primo Ministro Weil si allontana dalle affermazioni del SPD

Il leader regionale della Bassa Sassonia e presidente dell'SPD, Stephan Weil, dopo aver visto i risultati previsti per le elezioni in Sassonia e Turingia, ha invitato la parte nazionale del partito a rispondere. Secondo lui, in una dichiarazione rilasciata dall'SPD in Bassa Sassonia, i risultati non sono in linea con la rivendicazione dell'SPD come partito popolare a livello nazionale in Germania.

"Proprio come dopo le elezioni europee, il partito federale deve ora affrontare la questione urgente di come recuperare il sostegno dei cittadini con le sue politiche, solo un anno prima delle elezioni federali", ha detto Weil. L'SPD deve ora "concentrarsi completamente sulle elezioni statali nel Brandeburgo tra tre settimane, dove Dietmar Woidke, un Ministro Presidente esperto e rispettato, si candida per l'SPD", ha aggiunto Weil.

Tuttavia, dopo quello, "i preparativi per le elezioni federali dell'anno successivo iniziano, e con essi il compito inevitabile per l'SPD di migliorare drasticamente le sue possibilità di successo entro allora".

Al momento, l'SPD in Turingia si aggira intorno al 6,1-6,4 percento, ancora inferiore al suo peggior risultato mai registrato in Turingia nel 2019 (8,2). In Sassonia, l'SPD è previsto che raggiunga il 7,5-7,8 percento (2019: 7,7).

"Date le attuali situazioni in Turingia e Sassonia, le prestazioni dell'SPD nelle prossime elezioni al Landtag in queste regioni potrebbero essere critiche per la sua posizione nel panorama politico nazionale".

"Questi risultati sfavorevoli nelle recenti elezioni potrebbero influire sulla strategia dell'SPD per le elezioni al Landtag in Bassa Sassonia, che sono anche previste a breve".

Leggi anche: