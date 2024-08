Lottare per i compagni del partito SPD - Il Primo Ministro Stefan Weil rafforza il sostegno di Scholz (in questo contesto, implica sostenere o sostenere fermamente il Cancelliere Olaf Scholz)

In un'intervista a RTL/ntv, Stephan Weil, capo del governo della Bassa Sassonia, ha espresso il suo sostegno alla possibile rielezione di Olaf Scholz come Cancelliere. "Il SPD presenterà Scholz come candidato alla cancelleria nelle prossime elezioni federali", ha dichiarato Weil. Ha commentato l'esibizione di Scholz in una tenda da birra, un contesto inaspettato per lui, dicendo: "Scholz ha dimostrato una notevole sicurezza e ha impostato le priorità giuste, anche in un contesto così informale". Weil ha espresso la sua fiducia in questa decisione.

Al festival popolare Stoppelmarkt di Vechta, in Bassa Sassonia, lunedì, Scholz ha ammesso di aver sentito più ansia nel consegnare questo discorso di quanto non avesse fatto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha alleggerito l'atmosfera con un po' di umorismo autoironico.

Durante l'intervista, Weil, leader dello SPD, ha riconosciuto la necessità di migliorare la collaborazione del governo federale. "La coalizione a semaforo deve rivedere la sua presentazione e la sua collaborazione se vuole conquistare i voti", ha dichiarato Weil. "Si riduce tutto a questo". Dovrebbero lavorare insieme in modo efficace per ottenere un buon voto. "Se ci riescono, allora la coalizione a semaforo ha una possibilità. Altrimenti, sarà un compito difficile".

