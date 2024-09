Il Primo Ministro Starmer del Regno Unito rinuncerà ai regali di lusso

Come leader del Partito Laburista, Keir Starmer ha goduto di lussi grazie a un importante benefattore, come abiti costosi o pass per concerti. Anche se questo non costituisce una violazione delle regole, data la severa austerità nel Regno Unito, Starmer ha scelto di rinunciare a questi privilegi in futuro.

Il Primo Ministro britannico, Starmer, è stato criticato per i regali costosi che ha ricevuto. Il suo ufficio di Londra ha annunciato che non accetterà più donazioni per l'abbigliamento. Secondo un report di Sky News del mercoledì, Starmer ha ricevuto regali del valore di oltre £107,145 (€127,278) dal dicembre 2019, più di qualsiasi altro membro del Parlamento.

Anche se tutti i regali sono stati segnalati in conformità alle regole parlamentari, Starmer, l'ex leader dell'opposizione laburista ora Primo Ministro, ha ricevuto critiche diffuse. Con l'amministrazione laburista che pianifica di ridurre gli assegni per le bollette energetiche invernali per dieci milioni di pensionati britannici, potrebbero presto trovarsi con meno denaro in tasca.

Durante la sua campagna, Starmer ha spesso criticato i suoi avversari conservatori benestanti per essere fuori dal mondo. Kemi Badenoch, candidata alla leadership dei Tory, ha ora accusato Starmer di ipocrisia.

Tra i regali elencati da Sky News che Starmer ha ricevuto ci sono abiti, biglietti per concerti, come quelli della pop star americana Taylor Swift, biglietti per il football e alloggi. Il principale donatore laburista, Waheed Alli, un magnate dei media che ha anche un ruolo nella Camera dei Lord, ha regalato a Starmer "abiti da lavoro" del valore di £16,200 e numerosi occhiali. La moglie di Starmer, Victoria, ha ricevuto più di £5,000 da Alli per l'abbigliamento, che Starmer ha riconosciuto non essere stato dichiarato da lui.

Sembra che almeno la situazione degli abiti sia stata risolta: secondo Downing Street n. 10, insieme a Starmer, il suo vice Angela Rayner e il ministro delle finanze Rachel Reeves non accetteranno più questi tipi di donazioni. La conferenza del Partito Laburista è prevista per domenica.

