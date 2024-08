- Il Primo Ministro Schweitzer si dirige verso il luogo dell'incidente.

Il Ministro-Presidente del Reno-Palatinato Alexander Schweitzer (SPD) si reca sulla scena del disastro a Kröv sul Mosella. "I miei pensieri sono con le famiglie delle vittime e dei feriti sinora tratti in salvo", ha detto Schweitzer. "Siamo preoccupati per le persone ancora intrappolate sotto le macerie dell'hotel crollato a Kröv sul Mosella".

Più di 250 operatori dei servizi di emergenza hanno lavorato instancabilmente dalla scorsa notte per trarre in salvo i dispersi. "Questa operazione di grandi dimensioni è anche pericolosa per i soccorritori. Voglio esprimere la mia sincera gratitudine verso di loro", ha detto Schweitzer.

Insieme al Ministro dell'Interno Michael Ebling (anch'egli SPD), Schweitzer farà una dichiarazione intorno alle 13:30 a Kröv, dopo aver valutato la situazione.

Intorno alle 23:00 della scorsa notte, un piano dell'hotel nella Verbandsgemeinde Traben-Trarbach è crollato. Al momento del crollo, c'erano 14 persone nell'edificio. 9 persone sono rimaste intrappolate - 5 delle quali sono state sinora tratti in salvo.

Una persona di sesso maschile e una di sesso femminile hanno perso la vita. Il corpo dell'uomo non è ancora stato recuperato. Ci sono anche due persone gravemente ferite ancora intrappolate tra le macerie.

