- Il primo ministro sceglie amici felini

Nuova competizione felina per il residente di Downing Street Larry: I figli del neo premier britannico Keir Starmer stanno acquisendo un compagno felino. Starmer ha confessato alla BBC, in occasione del suo 62° compleanno, di aver trascorso "un lungo summer di discussioni" riguardo a un cane, ma alla fine ha optato per un gattino. Inizialmente, i figli di Starmer avevano espresso il desiderio di avere un German Shepherd, come aveva menzionato durante la sua campagna.

"Stiamo ricevendo un gattino Siberiano; mia figlia lo prenderà oggi", ha rivelato Starmer. La famiglia - composta dal premier, sua moglie Victoria e due adolescenti - aveva già introdotto il proprio gatto, Jojo, quando si sono trasferiti a Downing Street. Larry, secondo Starmer, non sembra turbato dal nuovo arrivato.

Il dilemma del passacavalli

Il problema principale riguarda le severe misure di sicurezza in vigore per la residenza governativa "Number Ten". "Abbiamo incontrato il problema, e vale anche per Jojo il gatto, che l'unico ingresso alla nostra nuova dimora è a prova di esplosioni. Installare un passacavalli non è cosa facile", ha dichiarato il premier. Tuttavia, i figli di Starmer hanno convinto i genitori che la situazione non è più difficile con due gatti che con uno. Pertanto, si sta provvedendo per questo gattino Siberiano.

I predecessori di Starmer hanno spesso mantenuto cani: Rishi Sunak ha un Labrador di nome Nova, mentre Boris Johnson ha introdotto il suo cane Dilyn.

Larry ha chiamato Downing Street casa per oltre 13,5 anni - servendo un mandato più lungo di molti primi ministri britannici. In qualità di "Chief Mouser to the Cabinet Office", ha addirittura ottenuto un ruolo ufficiale sul sito web del governo britannico.

Starmer è attualmente il sesto premier a condividere la casa con Larry. David Cameron ha portato il gatto nella residenza governativa nel 2011 - per risolvere il problema dei roditori. Tuttavia, il gatto serve principalmente per intrattenere i giornalisti, come inseguire i piccioni. Poiché Larry è in età avanzata - circa 17 anni - il governo ha presumibilmente pianificato di comunicare al pubblico la triste notizia della morte del caro gatto in modo delicato.

Keir Starmer ha menzionato che i suoi figli avevano inizialmente desiderato un German Shepherd, ma hanno optato per un gattino Siberiano invece. Nonostante le sfide di sicurezza con il passacavalli a prova di esplosioni, la famiglia del premier è determinata ad accogliere il nuovo felino, seguendo le orme dei precedenti primi ministri come Boris Johnson, che avevano animali domestici a Downing Street.

Leggi anche: