Il Primo Ministro rumeno non parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi per protestare contro il trattamento dei giudici alle ginnaste

Ciolacu ha dichiarato in una dichiarazione del mercoledì che Ana Bǎrbosu e Sabrina Maneca-Voinea sono state trattate "in un modo assolutamente disonorevole" dai giudici nella finale a terra. Bǎrbosu ha concluso al quarto posto in un colpo di scena che ha coinvolto la ginnasta americana Jordan Chiles, la cui esibizione ha portato a un ricorso dei suoi allenatori per la difficoltà del punteggio, che è stato aumentato di 0.1 punti, portando Chiles al bronzo e spingendo Bǎrbosu al quarto posto.

Ciolacu ha trovato particolarmente irritante la situazione di Bǎrbosu. La ginnasta rumena sembrava aver conquistato il bronzo dopo l'esibizione di Chiles, l'ultima della giornata. Tuttavia, il punteggio di Chiles è stato aumentato di 0.1 punti dopo il ricorso, portando Bǎrbosu al quarto posto.

Ciolacu ha dichiarato che questa decisione è inaccettabile.

"Ho deciso di non partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi, dopo la situazione scandalosa nella ginnastica, dove i nostri atleti sono stati trattati in modo assolutamente disonorevole. Ritiro una medaglia guadagnata con lavoro onesto sulla base di un appello che né gli allenatori né i tecnici di alto livello comprendono è completamente inaccettabile. È inaccettabile che, in una competizione di questa portata, che promuove valori come il rispetto, la comprensione e l'eccellenza, una ragazza che aveva onestamente vinto la sua medaglia sia brutalmente privata del risultato del suo lavoro di quattro anni! Non potevo guardare le sue lacrime e accettare con serenità che una cosa del genere sia perfettamente normale!"

Ha aggiunto: "E il fatto che centinaia di milioni di spettatori da tutto il mondo, come noi rumeni, siano stati effettivamente scioccati da questa scena terribile, dimostra che qualcosa non va nel sistema di organizzazione di questa competizione".

Chiles ha dichiarato in seguito che la stanchezza dopo la competizione si era già fatta sentire quando ha visto il suo punteggio apparire sul maxischermo al Bercy Arena. Non si era nemmeno resa conto che i suoi allenatori stavano contestando il punteggio.

"Ero così stanca che non mi sono nemmeno resa conto che i miei allenatori stavano mettendo in dubbio il punteggio e ho pensato 'Va bene, vediamo, può variare'", ha detto ai giornalisti.

"Così, quando è arrivato, sono stata molto orgogliosa di me stessa. È la mia prima finale di evento individuale e la mia prima medaglia di evento, è pazzesco. Ero solo molto orgogliosa di me stessa."

Dentro o fuori?

La situazione di Maneca-Voinea è stata meno drammatica ma è stata comunque criticata dai rumeni.

La ginnasta è stata penalizzata per aver lasciato il materassino durante l'esercizio a terra, ma il video non sembra mostrare che abbia effettivamente superato i limiti.

La Federazione Ginnastica della Romania ha presentato una richiesta alla Federazione Internazionale di Ginnastica per un'analisi dettagliata del motivo per cui è stata applicata la penalità.

"Sabrina è stata penalizzata di un decimo di punto per un'ipotetica uscita dal materassino, che può essere dimostrato essere un errore di giudizio", si legge in una dichiarazione della federazione rumena.

" Contestualmente, la FRG ha richiesto, nello spirito della trasparenza, che l'analisi dettagliata e la giustificazione per i 9 ginnaste che hanno partecipato alla finale a terra siano rese pubbliche, al fine di fornire una risposta ufficiale alle ginnaste, alla comunità della ginnastica rumena, alle autorità governative e statali e ai media nazionali e internazionali".

