- Il Primo Ministro rifiuta ulteriori licenziamenti.

Il leader del Palatinato del Reno, Alexander Schweitzer (SPD), respinge la necessità di ulteriori dimissioni di alti funzionari a causa della gestione insoddisfacente della catastrofe delle inondazioni dell'Ahr.

L'opposizione ha spinto per il licenziamento del Segretario di Stato per l'Ambiente, Erwin Manz (Verdi), e del Capo della Direzione di Sorveglianza e Servizi, Thomas Linnertz. Schweitzer, in un'intervista con il "Bonn General-Anzeiger", ha dichiarato che il rapporto della commissione d'inchiesta non ha fornito alcuna nuova prospettiva. Di conseguenza, la questione dei cambiamenti del personale non è stata ripresa per lui.

La CDU sostiene che la commissione d'inchiesta ha scoperto gravi difetti nel Ministero dell'Ambiente e nella Direzione di Sorveglianza e Servizi, che Manz e Linnertz hanno supervisionato.

Schweitzer vuole essere più proattivo

Schweitzer ha sottolineato che il parlamento statale e il governo statale devono ora trarre insegnamenti dalle conclusioni del rapporto. Il suo ruolo come capo del governo statale è quello di creare le condizioni necessarie "affinché noi nel Palatinato del Reno siamo meglio equipaggiati a tutti i livelli".

Riguardo al processo di ricostruzione, Schweitzer ha riconosciuto che potrebbero essere apportati miglioramenti. Tuttavia, si sta facendo progresso. Secondo un'indagine di SWR, circa due terzi delle persone direttamente colpite hanno riferito che la ricostruzione sta procedendo bene. Il governo statale ha stanziato 800 milioni di euro per la renovazione delle infrastrutture municipali e 144 milioni di euro per la ricostruzione privata.

La catastrofe delle inondazioni si è verificata nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2021, causando almeno 135 morti nella valle dell'Ahr. A seguito delle indagini sull'evento, Anne Spiegel (Verdi), ex Ministro dell'Ambiente, e il Ministro dell'Interno Roger Lewentz (SPD) hanno rassegnato le dimissioni.

È stato evidenziato la necessità di migliorare le misure di protezione contro le catastrofi dopo la catastrofe delle inondazioni dell'Ahr. In futuro, Schweitzer vuole rafforzare la resilienza del Palatinato del Reno contro questo tipo di disastri.

