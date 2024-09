- Il Primo Ministro Kretschmann si è espresso pronto a prendere misure di controllo alle frontiere.

Seguendo la spinta per le proposte di maggiore controllo delle frontiere da parte del Ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD), il Primo Ministro del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Partito Verde) ha espresso la sua disponibilità ad attuare rigidi respingimenti. Kretschmann ha citato prove che indicano che i controlli alle frontiere si sono dimostrati efficaci nelle aree in cui sono stati attuati. Ora spetta a Faeser affrontare gli aspetti legali e, se proporrà tali misure, Kretschmann è aperto a considerarle.

Il 16 settembre, Faeser ha annunciato l'attuazione di controlli alle frontiere di sei mesi a tutte le frontiere terrestri tedesche, non solo in quelle orientali e meridionali, per contrastare l'afflusso di ingressi illegali. I nuovi controlli sono previsti per iniziare il 16 settembre e il governo ha anche elaborato un "modello per i respingimenti conformi al diritto dell'UE e efficienti", secondo la dichiarazione del Ministero dell'Interno.

Kretschmann ha sottolineato il suo sostegno per limitare l'immigrazione irregolare, ma ha anche evidenziato la necessità di immigrazione regolare per rafforzare i mercati del lavoro e dei lavoratori qualificati. "La politica degli asylum non dovrebbe essere incessantemente legata alle politiche dell'immigrazione", ha affermato Kretschmann.

Tuttavia, alcuni colleghi del Partito Verde di Kretschmann erano meno entusiasti della proposta di Faeser. Il capo del Partito Verde federale, Omid Nouripour, ha suggerito che questa questione dovrebbe essere discussa con gli stati partner europei e, in particolare, con i paesi confinanti. Ha anche fatto riferimento all'Austria, che ha già espresso riluttanza ad accogliere i migranti respinti dalla Germania.

Irene Mihalic, politica verde dell'interno, ha espresso preoccupazioni per una possibile reazione a catena nel caso in cui la Germania respingesse un gran numero di attraversamenti della frontiera. "Sarebbe naturalmente innescato un effetto domino", ha insistito Mihalic durante un segmento del mattutino ARD.

La Commissione non ha ancora fornito una risposta alla richiesta della Germania di utilizzare l'articolo 93 (2) del Trattato per i controlli alle frontiere più rigorosi. Nonostante ciò, Faeser continua a spingere per la giustificazione legale per attuare i controlli alle frontiere di sei mesi.

