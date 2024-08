Il Primo Ministro indiano è in visita in Ucraina.

Pochi settimane dopo il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi è previsto in Ucraina - la sua prima visita dall'inizio dell'invasione russa. A 73 anni, partirà per l'Ucraina venerdì, dopo una visita di due giorni in Polonia, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri indiano. L'ufficio presidenziale di Kyiv ha confermato il viaggio.

Sono previsti colloqui con il Presidente Volodymyr Zelenskyy su progetti congiunti e cooperativi, con diversi accordi attesi per essere siglati. Non sono stati forniti ulteriori dettagli dall'ufficio presidenziale.

L'India mantiene una posizione di neutralità riguardo all'invasione russa, non sostiene le sanzioni occidentali contro Mosca e continua a promuovere una risoluzione attraverso il dialogo. Il paese ha relazioni favorevoli con entrambi l'Occidente e la Russia, e ha aumentato le importazioni di petrolio a basso costo dalla Russia dal'inizio della guerra. L'India dipende inoltre pesantemente dalla Russia per l'hardware militare, anche se la nazione del Sud Asia sta cercando di ridurre questa dipendenza.

Modi è stato a Mosca di recente, a luglio - anche la sua prima visita dall'inizio dell'invasione. Il viaggio è avvenuto poco dopo la sua rielezione come Primo Ministro, che i media russi hanno visto come un segno di rispetto per le relazioni con la Russia. Le foto del loro incontro, durante il quale Modi e Putin si sono abbracciati, sono state ampiamente diffuse. Zelenskyy ha criticato la visita all'epoca.

