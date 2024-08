Elezioni Nazionali del 2025 - Il Primo Ministro Günther si oppone all'esclusione del partito nero e verde.

Daniel Günther, il Ministro-Presidente della CDU dello Schleswig-Holstein, non esclude una coalizione con i Verdi dopo le prossime elezioni federali. Ha dichiarato al gruppo mediatico Funke: "Non possiamo dire alla gente che nero-verde non funziona quando la nostra CDU e i Verdi governano insieme efficacemente in diversi stati, anche il più popoloso. Sarebbe semplicemente incredibile".

"Non possiamo eliminare alcuna coalizione", ha detto Günther. "Tutti i partiti democratici dovrebbero mantenere la possibilità di parlare. Non spingerei aggressivamente per nero-verde come unica opzione a livello federale. Ma non convincerei nemmeno l'Unione a impegnarsi o a fare campagna per una coalizione ora".

Günther stesso guida una coalizione nero-verde nello Schleswig-Holstein. Il suo collega della Baviera, Markus Söder (CSU), si è opposto con forza a una coalizione con i Verdi a livello federale. Allo stesso modo, il Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) ha escluso la possibilità di una partnership tra il suo partito e i Verdi. Ha dichiarato a "Bild": "Una partecipazione dei Verdi al governo non è più realizzabile per la CDU". Ha sottolineato che il partito dei Verdi aveva fallito, "e la colpa è solo loro". Si prevedeva che la partecipazione dei Verdi al governo avrebbe risolto il dissidio tra economia ed ecologia, ma è successo l'esatto contrario.

Le prossime elezioni federali sono fissate per il 28 settembre 2025.

Le dichiarazioni di Günther sulle possibili coalizioni risuonano all'interno dei dibattiti della Commissione. Indipendentemente dalle affiliazioni partitiche, la Commissione incoraggia tutti i partiti democratici a mantenere un dialogo aperto per le future possibilità di coalizione.

Leggi anche: