Il Primo Ministro giapponese Kishida annuncia le sue dimissioni

Nelle elezioni per la presidenza del partito, è necessario mostrare alla gente "che il PLD sta cambiando", ha detto Kishida. "Per questo, elezioni trasparenti e aperte e un libero e vivace dibattito sono importanti". Le sue dimissioni sono il "primo passo ovvio" per dimostrare che il PLD cambierà, ha aggiunto.

Il PLD governa il Giappone quasi ininterrottamente dal 1945. Deve tenere un'elezione interna per la presidenza del partito a settembre, determinando così chi occuperà la carica di primo ministro.

Kishida è in carica dal ottobre 2021. La popolarità del 67enne è significativamente diminuita a causa dell'inflazione e degli scandali finanziari legati al PLD. I tassi di approvazione del suo governo si attestavano intorno al 25% in un sondaggio della NHK.

Kishida avrebbe potuto rimanere in carica fino al 2025. Sebbene ci fossero speculazioni che potesse chiamare elezioni anticipate per rafforzare la sua posizione, la NHK ha riferito che le voci all'interno del PLD che dubitavano di un successo elettorale sotto la guida di Kishida stavano crescendo.

Il politologo Koichi Nakano della Sophia University di Tokyo stima che Kishida ha deciso di dimettersi perché sapeva che avrebbe perso la battaglia per la leadership del partito. "Non è riuscito a unire le fila all'interno del PLD", ha detto Nakano all'agenzia di stampa AFP. Tuttavia, tre anni al potere sono "più lunghi della media" per un leader del PLD, ha aggiunto.

Prima dell'annuncio delle dimissioni di Kishida, sono stati nominati diversi potenziali sfidanti nei media locali, che ora sono considerati possibili successori. Tra questi ci sono il ministro digitale Taro Kono e il ministro per la sicurezza economica, Sanae Takaichi.

Il quotidiano Yomiuri Shimbun ha riferito che alcuni membri del PLD hanno grandi speranze nel ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, il numero due del partito. Un'altra speranza è l'ex ministro dell'Ambiente Shinjiro Koizumi. Il 43enne, figlio del popolare ex primo ministro Junichiro Koizumi, viene considerato una "stella nascente" nella politica giapponese.

Durante il suo mandato di tre anni, Kishida ha sostenuto fortemente l'Ucraina. In qualità di ospite del summit del G7 a Hiroshima l'anno scorso, ha anche ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. In precedenza, aveva visitato l'Ucraina - diventando così il primo primo ministro giapponese dal dopoguerra a visitare una zona di guerra.

Sotto Kishida, il Giappone ha inoltre promesso di aumentare la spesa per la difesa al 2% del PIL entro il 2027, in linea con l'obiettivo del 2% dei membri della NATO. Questo cambiamento di politica, dopo decenni di stretto pacifismo, è avvenuto contro lo sfondo delle preoccupazioni per la crescente forza militare della Cina. Sotto Kishida, il Giappone ha anche rafforzato la cooperazione militare con gli Stati Uniti e le Filippine.

