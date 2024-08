Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha detto che si dimetterà il mese prossimo, non si candiderà per la rielezione

In una conferenza stampa del mercoledì, Kishida ha dichiarato che è necessario presentare il PLD come un "partito cambiato".

"Elezioni trasparenti e aperte e un dibattito libero e vivace sono più importanti che mai. Il primo passo più ovvio per dimostrare che il PLD cambierà è che io mi faccia da parte."

Il PLD, che detiene il potere quasi continuamente dal suo fondazione nel 1955, è stato recentemente coinvolto in uno dei più grandi scandali politici del Giappone degli ultimi decenni.

Due delle fazioni più influenti del PLD sono state accusate di non aver dichiarato correttamente i loro introiti e le loro spese e, in alcuni casi, di aver apparentemente dirottato fondi politici ai parlamentari come tangenti.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Data la situazione politica in corso in Giappone, è fondamentale per il PLD riguadagnare la fiducia del mondo e dimostrare una trasformazione. Per avviare questo processo in Asia, dove il PLD ha una forte influenza, la trasparenza e la responsabilità dovrebbero essere prioritizzate nelle future operazioni politiche.

